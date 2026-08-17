Угруповання фанатів Жирони Jovent Gironi звернулося до вінгера команди Віктора Циганкова після його відмови вийти на заміну в матчі 1-го туру Сегунди проти Леганеса.

У своїй заяві фанати назвали дії українського футболіста «неприпустимою неповагою» до його партнерів, уболівальників і клубу, який він представляє.

«Є межі, які гравець Жирони не може переступати. Те, що зробив Віктор Циганков, відмовившись виходити на поле попри включення до заявки, є неприпустимою неповагою до його партнерів, уболівальників і клубу, який він представляє.

Реклама

Ми розуміємо, що ти хочеш піти, що в тебе є пропозиції або що ти знаєш, що твоє майбутнє далеко від «Жирони». Але це також частина футболу. Той, хто не погоджується захищати цю футболку і виконувати свої обов’язки, поки має контракт, не приймає своїх зобов’язань. Той, хто має привілей носити цю футболку, зобов’язаний поважати її до останнього дня. А ти, Вікторе, — розчарування і ганьба!" — йдеться у заяві.

Фанати також закликали керівництво Жирони публічно та чітко відреагувати на ситуацію:

«Перед обличчям такої серйозної ситуації клуб не може залишатися осторонь. Ми очікуємо публічної, чіткої та рішучої відповіді. Не для того, щоб підживлювати суперечки, а щоб захистити гідність клубу».

Нагадаємо, у неділю, 16 серпня, Жирона розпочала новий сезон у Сегунді домашнім матчем проти Леганеса, який завершився з рахунком 1:1.

Циганков потрапив до заявки на поєдинок, але на полі не з’явився. Головний тренер Жирони Кіке Карсель після матчу заявив, що український футболіст почувався добре, однак сам відмовився виходити на поле.

Після цього у ЗМІ повідомляли, що Циганков побився в роздягальні Жирони.

Крім того з’явилася інформація, що Владислав Ванат також відмовився виходити на поле в домашньому матчі першого туру Сегунди проти Леганеса. Після цього український нападник пояснив, чому не вийшов на заміну.