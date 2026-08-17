У Жироні спалахнув серйозний конфлікт за участю українських футболістів Віктора Циганкова та Владислава Ваната.

Лідери команди нібито вимагають продати гравців.

За інформацією іспанського видання AS, частина футболістів Жирони незадоволена поведінкою гравців, які не хочуть залишатися в команді після її вильоту до Сегунди. Серед них називають Циганкова та Ваната.

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У неділю, 16 серпня, Жирона розпочала новий сезон у Сегунді домашнім матчем проти Леганеса, який завершився з рахунком 1:1.

Циганков потрапив до заявки на поєдинок, але на полі не з’явився. Головний тренер Жирони Кіке Карсель після матчу заявив, що український футболіст почувався добре, однак сам відмовився виходити на поле.

Після цього у ЗМІ повідомляли, що Циганков побився в роздягальні Жирони.

Крім того з’явилася інформація, що Владислав Ванат також відмовився виходити на поле в домашньому матчі першого туру Сегунди проти Леганеса. Після цього український нападник пояснив, чому не вийшов на заміну.