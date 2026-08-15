«Дехто не хоче тут грати»: тренер Жирони висловився про майбутнє Циганкова

У неділю, 16 серпня, Жирона розпочне новий сезон у Сегунді матчем проти Леганеса.

На пресконференції перед грою наставника команди Кіке Альвареса запитали про ситуацію Віктора Циганкова, Владислава Ваната та інших гравців, які можуть залишити клуб.

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Тренер дав зрозуміти, що дехто з футболістів не хоче виступати в Сегунді.

«Циганков? Мені потрібні гравці, які хочуть бути у Жироні. Можу сказати, що дехто не хоче тут грати, але це може змінитися через кілька тижнів. Подивимося, як розвиватиметься ситуація. Сподіваюся, що зрештою ми будемо на одній сторінці.

Чи вийде завтра Циганков? Я вже знаю, яким буде стартовий склад, але зміни можуть бути. Трансферний період — складний момент і для тренерів, і для клубів", — цитує Альвареса Mundo Deportivo.

У складі Жирони заявлені українці Владислав Крапивцов, Віктор Циганков, Владислав Ванат і Олександр Пищур.

Нагадаємо, Циганков виступає за Жирону з 2023 року. У минулому сезоні він відіграв 32 матчі у Ла Лізі, забив шість голів і віддав п’ять результативних передач.

Раніше повідомлялося, що 28-річний Циганков, чий контракт із Жироною діє до літа 2027 року, хоче залишити клуб після вильоту до Сегунди. Водночас каталонці готові відпустити футболіста лише за прийнятну компенсацію.