Жирона відкрила дисциплінарне провадження щодо Циганкова

18 серпня, 13:43
Віктору Циганкову загрожують санкції в Жироні (Фото: ФК «Жирона»)

Віктору Циганкову загрожують санкції в Жироні (Фото: ФК «Жирона»)

Жирона розпочала дисциплінарну справу щодо українського вінгера Віктора Циганкова.

Про це повідомляє офіційний сайт каталонської команди.

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У клубі вважають, що дії футболіста можуть свідчити про порушення окремих зобов’язань, передбачених його контрактом.

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Іспанська команда зазначила, що поведінка Циганкова не відповідає внутрішнім стандартам, яких клуб очікує від своїх гравців. Жирона має намір захищати власні права та інтереси й ухвалити відповідні рішення після завершення процедури.

Варто зазначити, що клуб не розкрив подробиць інциденту й не планує робити додаткових публічних заяв щодо цієї ситуації. Подальші рішення стосовно футболіста ухвалюватимуть у межах дисциплінарного процесу.

Повідомлялося, що Циганков відмовився виходити на заміну в матчі першого туру Сегунди проти Леганеса (1:1). Так само на поле не вийшов український нападник Владислав Ванат, який також відмовився грати.

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Згодом Ванат пояснив, чому не вийшов на заміну. За словами українця, він почав одягати екіпірування й мав вийти на поле, але в цей момент центральний захисник отримав травму, внаслідок чого українець так і не з’явився на полі.

Також представники Циганкова спростували інформацію про те, що Віктор не хотів грати. Сторона українця наголосила, що він не міг узяти участь у матчі з об'єктивних причин, а тренерський і медичний штаби Жирони знали про це.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол ФК Жирона Владислав Ванат Віктор Циганков

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