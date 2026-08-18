Жирона відкрила дисциплінарне провадження щодо Циганкова

Про це повідомляє офіційний сайт каталонської команди.

У клубі вважають, що дії футболіста можуть свідчити про порушення окремих зобов’язань, передбачених його контрактом.

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Іспанська команда зазначила, що поведінка Циганкова не відповідає внутрішнім стандартам, яких клуб очікує від своїх гравців. Жирона має намір захищати власні права та інтереси й ухвалити відповідні рішення після завершення процедури.

Варто зазначити, що клуб не розкрив подробиць інциденту й не планує робити додаткових публічних заяв щодо цієї ситуації. Подальші рішення стосовно футболіста ухвалюватимуть у межах дисциплінарного процесу.

Повідомлялося, що Циганков відмовився виходити на заміну в матчі першого туру Сегунди проти Леганеса (1:1). Так само на поле не вийшов український нападник Владислав Ванат, який також відмовився грати.

Згодом Ванат пояснив, чому не вийшов на заміну. За словами українця, він почав одягати екіпірування й мав вийти на поле, але в цей момент центральний захисник отримав травму, внаслідок чого українець так і не з’явився на полі.

Також представники Циганкова спростували інформацію про те, що Віктор не хотів грати. Сторона українця наголосила, що він не міг узяти участь у матчі з об'єктивних причин, а тренерський і медичний штаби Жирони знали про це.