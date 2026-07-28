«Знову б'ється в ритмі». Президент Барселони Лапорта переніс операцію на серці

Президент Барселони Жоан Лапорта повідомив, що переніс медичну процедуру для усунення аритмії.

Про це Лапорта розповів у Instagram.

Він зазначив, що операція пройшла успішно, а серцевий ритм повернувся до норми.

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«Все минуло добре! Мені усунули аритмію! Моє серце знову б'ється в ритмі!», — написав Лапорта

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Функціонер також подякував медикам госпіталю в Барселоні, медичній службі каталонського клубу та всім, хто підтримував його під час лікування.

«Щиро вдячний чудовим лікаркам і лікарям, медсестрам і медбратам та всьому медичному персоналу Шпиталю Барселони на чолі з доктором Жорді Морільясом. Вони виконали відмінну роботу.

Наостанок хочу подякувати за всі прояви підтримки та супроводу моїм дітям, братам і сестрам, рідним і друзям. Щиро дякую усім, як то кажуть, від щирого серця", — додав Лапорта.

Президент Барселони мав вирушити разом із командою до Англії на передсезонний збір, однак через проблеми зі здоров’ям був змушений відкласти поїздку.

Жоан Лапорта очолював каталонський клуб із 2003 по 2010 рік, а у 2021 році вдруге став президентом Барселони.

Раніше повідомлялося, що Барселона представила незвичайну виїзну форму, натхненну легендою НБА.