Унікальний рекорд. Футболіст Барселони увійшов в історію після чемпіонського титулу в Іспанії

Захисник Барселони Жоау Канселу вписав своє ім’я в історію європейського футболу після завоювання титулу чемпіона Іспанії .

Канселу став першим футболістом, якому вдалося виграти національні чемпіонати у чотирьох із п’яти найкращих ліг Європи, повідомляє Marca.

Раніше 31-річний португалець ставав чемпіоном Англії у складі Манчестер Сіті, вигравав Серію А разом із Ювентусом, а також здобував титул у Бундеслізі з Баварією.

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Окрім цього, у його активі є чемпіонство Португалії з Бенфікою.

У цьому сезоні Канселу зіграв за Барселону в 20 матчах, у яких забив один гол та віддав чотири результативні передачі.

Барселона стала чемпіоном Іспанії після перемоги над Реалом (2:0) у 35 турі Ла Ліги.

Відрив Барселони від Реала у таблиці за три тури до кінця сезону становить 14 очок. Каталонська команда виграла чемпіонат Іспанії вдруге поспіль і 29-й раз у своїй історії. Більше титулів тільки в Реала — 36.

Повідомлялося, що Ліонель Мессі відреагував на перемогу Барселони в чемпіонаті Іспанії після матчу з Реалом.

Також півзахисник Барселони Де Йонг розповів, чим особливий чемпіонський титул Барселони в цьому сезоні.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік втратив батька перед матчем із Реалом.