Унікальний рекорд. Футболіст Барселони увійшов в історію після чемпіонського титулу в Іспанії
Жоау Канселу (ліворуч) виграв Ла Лігу (Фото: REUTERS/Albert Gea)
Захисник Барселони Жоау Канселу вписав своє ім’я в історію європейського футболу після завоювання титулу чемпіона Іспанії.
Канселу став першим футболістом, якому вдалося виграти національні чемпіонати у чотирьох із п’яти найкращих ліг Європи, повідомляє Marca.
Раніше 31-річний португалець ставав чемпіоном Англії у складі Манчестер Сіті, вигравав Серію А разом із Ювентусом, а також здобував титул у Бундеслізі з Баварією.
Окрім цього, у його активі є чемпіонство Португалії з Бенфікою.
У цьому сезоні Канселу зіграв за Барселону в 20 матчах, у яких забив один гол та віддав чотири результативні передачі.
Барселона стала чемпіоном Іспанії після перемоги над Реалом (2:0) у 35 турі Ла Ліги.
Відрив Барселони від Реала у таблиці за три тури до кінця сезону становить 14 очок. Каталонська команда виграла чемпіонат Іспанії вдруге поспіль і 29-й раз у своїй історії. Більше титулів тільки в Реала — 36.
Повідомлялося, що Ліонель Мессі відреагував на перемогу Барселони в чемпіонаті Іспанії після матчу з Реалом.
Також півзахисник Барселони Де Йонг розповів, чим особливий чемпіонський титул Барселони в цьому сезоні.
Раніше повідомлялося, що головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік втратив батька перед матчем із Реалом.