Канселу втретє став гравцем Барселони: клуб оформив трансфер після двох оренд

Контракт із клубом розрахований до 30 червня 2029 року, повідомляє офіційний сайт клубу.

Канселу вперше приєднався до Барселони у сезоні-2023/24 на правах оренди з Манчестер Сіті. Тоді він провів 42 матчі, забив чотири голи та віддав п’ять результативних передач.

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Після цього португалець перейшов до Аль-Хіляля в Саудівській Аравії, а в січні 2026 року повернувся до Барселони на правах оренди. Канселу швидко заслужив довіру Хансі Фліка та завершив сезон як важливий гравець команди. Переважно він діяв на позиції лівого захисника, провів 23 матчі, забив два голи та віддав чотири результативні передачі.

Канселу розпочав професійну кар'єру в Бенфіці, після чого виступав за Валенсію, міланський Інтер, Ювентус та Манчестер Сіті. Також він грав на правах оренди за Баварію та Барселону.

На рівні збірної Португалії Канселу дебютував 1 вересня 2016 року. Відтоді він провів 73 матчі за національну команду та став переможцем Ліги націй у сезоні-2018/19. Також захисник брав участь у двох останніх чемпіонатах світу та чемпіонаті Європи.

Раніше повідомлялось, що португальський наставник Реала Жозе Моурінью похвалив головного тренера та спортивного директора Барселони — Ганса-Дітера Фліка й Деку.