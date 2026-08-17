Відомий футболіст пішов на радикальний крок заради повернення в Барселону

Про це повідомляє Goal з посиланням на Mundo Deportivo.

Канселу вже прибув до Барселони, де найближчим часом має завершити оформлення переходу. Португалець підпише контракт із «синьо-гранатовими» до червня 2029 року.

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Португалець уже виступав за каталонський клуб у сезонах 2023/24 та 2025/26. Спочатку він грав за команду на правах оренди після переходу з Манчестер Сіті, а минулої зими повернувся до Барселони вже з Аль-Хіляля.

Цього літа Канселу остаточно вирішив залишитися в Каталонії. Спочатку Аль-Хіляль вимагав за нього близько 10 мільйонів євро, однак сам футболіст домігся дострокового розірвання контракту, який був розрахований ще на один сезон.

Однією з причин такого рішення стало те, що новий головний тренер саудівської команди Сімоне Індзагі не розраховував на Канселу. Крім того, Аль-Хілялю потрібно було скоротити кількість іноземних футболістів відповідно до правил чемпіонату Саудівської Аравії.

Сам Канселу не приховував, що зробив усе можливе заради повернення в Барселону і навіть готовий на зменшення зарплати

«Або перейти до Барселони, або залишитися в Аль-Хілялі без регулярної ігрової практики», — сказав Канселу.

Раніше повідомлялося, що Парі Сен-Жермен оголосив про трансфер нападника Барселони та збірної Іспанії Феррана Торреса.