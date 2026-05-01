«Це я можу гарантувати». Моурінью вперше відреагував на інформацію про інтерес з боку Реала

Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью прокоментував чутки про те, що він може очолити Реал Мадрид влітку .

Португальський фахівець заявив, що зараз не веде перемовин з представниками Реала й зосереджений на роботі з Бенфікою.

«Ні, ніхто з мадридського Реала зі мною не зв’язувався, це я можу гарантувати. Я вже занадто багато років у футболі, так само як і ви в журналістиці, і ми звикли до подібних речей, але від Реала — нічого.

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Щодо Реала — нічого, а щодо Бенфіки — ви й так знаєте ситуацію. У мене залишився один рік контракту з Бенфікою, і це все", — цитує Моурінью Marca.

Раніше з’явилася інформація, що переговори щодо призначення Моурінью особисто веде президент Реала Флорентіно Перес. Для дострокового розірвання контракту фахівця з Бенфікою доведеться активувати клаусулу, яка оцінюється приблизно у три мільйони євро.

Моурінью вже тренував Реал у 2010−2013 роках. Під його орудою мадридський клуб виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок Іспанії.

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У вересні 2025 року Моурінью повернувся в Бенфіку, в якій починав самостійну тренерську кар'єру. За лісабонський клуб виступають футболісти збірної України Анатолій Трубін і Георгій Судаков.

Раніше Моурінью пояснив, чому не випускає Судакова в Бенфіці, та назвав головну проблему українця.