Моурінью пояснив, чому не випускає Судакова в Бенфіці — тренер назвав головну проблему українця

Португальський фахівець назвав слабким місцем українського футболіста те, що він не може контролювати ситуацію, яка відбувається у нього за спиною.

«Є дві різні речі: високий пресинг і гра біля своїх воріт. При низькому блоці ми хотіли за допомогою Ріоса і Аурснеса контролювати гру між лініями, коли з’являлися гравці суперника. Спортінг має чотири, п’ять, шість гравців, які атакують із глибини поля, і я хотів, щоб наші півзахисники контролювали ці забіги за спину.

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Для цього мені потрібен був півзахисник, який має перекривати центральну зону, щоб за умови низького блоку ми завжди були компактні в цій зоні. Рафа Сілва і Георгій Судаков ніколи цього не роблять від природи. Вони обидва високо пресингують, але при цьому не контролюють те, що знаходиться за спиною", — наводить слова Моурінью офіційний сайт «орлів».

Зазначимо, що Судаков вдруге поспіль не отримав ігрового часу в матчі Бенфіки. У складі португальської команди українець відіграв 36 ігор у всіх турнірах, у яких забив чотири голи і зробив п’ять гольових передач.

Раніше повідомлялося, що чвертьфіналіст Ліги Європи хоче купити українського півзахисника Судакова у Бенфіки.