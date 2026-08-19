«Це вже багато про що мені говорить». Моурінью пояснив, чим Мбаппе його вразив

Португальський фахівець вважає, що француз — гравець надзвичайного рівня.

«Мбаппе неймовірний. Іноді він змушує мене сміятися на тренуваннях, бо він надто хороший. Це гравець захмарного рівня. Не мені судити чи аналізувати те, що він зробив минулого сезону — сезону, дивного й складного для всіх.

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Завжди одна й та сама історія: Хабі Алонсо та Альваро Арбелоа розплатилися за всі помилки. Перемога чи поразка залежать від багатьох чинників, і я сказав усім, що не сприймаю ситуацію, коли провину покладають лише на одних, а оплески дістаються лише іншим. У минулому багато хто припускався помилок — не лише тренери та гравці, а й люди всередині клубу.

Моурінью сказав, що був здивований Мбаппе, який приєднався до команди на кілька днів раніше, ніж закінчувалася його відпустка.

«Хлопець, який міг приїхати 14 серпня, а приїхав 12-го — це вже багато про що мені говорить. Причина, чому він захотів з’явитися 12-го, полягає в тому, що він хоче зіграти проти Шальке навіть за мінімальної готовності. Він тренується так само, як і всі: демонструє таку ж самовіддачу та бажання прогресувати, навіть під час важких тренувань. Я волію думати про те, ким він може стати», — сказав Моурінью в інтерв'ю El Chiringuito.

Минулого сезону Мбаппе забив 42 голи та віддав шість результативних передач у складі Реала.

Зазначимо, що матч між Реалом і Шальке завершився перемогою «вершкових» із рахунком 3:0.

Раніше повідомлялося, що Реал скасував багаторічну традицію — це стосується новачків клубу.