«Я не шкодую». Моурінью зізнався, як відмовив Фергюсону очолити Манчестер Юнайтед заради Челсі

У документальному фільмі на Netflix Моурінью зізнався, що після завершення свого першого періоду в Реалі що у 2013 році підписав контракт із Манчестер Юнайтед і мав замінити легендарного Алекса Фергюсона, однак в останній момент відмовився заради повернення до Челсі, повідомляє Goal.

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«Коли я залишив Реал, я підписав контракт із Манчестер Юнайтед, щоб очолити команду після сера Алекса.

Коли я кажу, що Реал — найбільший клуб у світі, я маю сказати, що Манчестер Юнайтед дуже близько. Але одне — любов до футболу, а інше — любов до конкретного клубу. Думаю, це сильніше", — сказав португалець.

За його словами, після періоду в Мадриді йому було особливо важливо повернутися туди, де він відчував себе потрібним.

Фергюсон також підтвердив цю історію. Колишній наставник Манчестер Юнайтед розповів, що Моурінью особисто зателефонував йому, щоб повідомити про зміну рішення.

«Він плакав. І сказав: „Алекс, я не можу цього зробити — я дав слово Челсі і не збираюся порушувати його“. Причину, яку він назвав, я міг зрозуміти, але був розчарований», — пригадав Фергюсон.

У підсумку Манчестер Юнайтед призначив Девіда Мойєса наступником Фергюсона, а Моурінью вдруге очолив Челсі.

Повернення на Стемфорд Брідж принесло португальцю ще один титул чемпіона Англії — у сезоні-2014/15. Лише через кілька років Моурінью все ж став головним тренером Манчестер Юнайтед, очоливши команду у 2016 році.

Попри те, що він втратив можливість одразу стати наступником Фергюсона, Моурінью не шкодує про своє рішення.

«Для мене втратити шанс стати тренером після сера Алекса Фергюсона було драматично, але я не шкодую, тому що це було рішення, яке я прийняв серцем. Я зробив це заради любові», — сказав Моурінью.

11 червня Жозе Моурінью повернувся на посаду головного тренера Реала. Мадридський клуб виплатив 15 мільйонів євро відступних Бенфіці, де працював фахівець.