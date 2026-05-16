Жозе Моурінью попросив Реал влітку підписати форварда Барселони — ЗМІ

16 травня, 12:16
Жозе Моурінью (Фото: REUTERS/Pedro Nunes)

Жозе Моурінью (Фото: REUTERS/Pedro Nunes)

Португальський тренер Жозе Моурінью, який, найімовірніше, влітку очолить мадридський Реал, визначився зі своєю першою трансферною метою.

Читайте також:
«Не хочу бачити його в Реалі». Легендарний Касільяс виступив проти повернення Моурінью в мадридський клуб

Моурінью хоче, щоб Реал підписав форварда Маркуса Рашфорда, який виступає в оренді за Барселону, повідомляє Metro.

Права на англійського футболіста належать Манчестер Юнайтед. Рашфорд хотів би залишитися в Барселоні, але каталонці не готові платити за нього 30 мільйонів євро, тому після завершення цього сезону він повернеться в Англію.

Реклама

Моурінью знайомий із Рашфордом за спільною роботою в Манчестер Юнайтед. У португальця хороші взаємини з 28-річним форвардом, а його трансфер міг би стати репутаційним ударом для Барселони.

У нинішньому сезоні Рашфорд відзначився 14 голами і 14 результативними передачами у 48 матчах за Барселону.

Нагадаємо, раніше авторитетні іспанські ЗМІ повідомили, що Моурінью, який зараз очолює лісабонську Бенфіку, влітку стане головним тренером Реала. Він змінить на посаді свого колишнього підопічного Альваро Арбелоа.

Читайте також:
«Можливий варіант із лігою нижчого рівня». Левандовський заінтригував заявою після чемпіонства Барселони

Моурінью вже тренував Реал у 2010−2013 роках. Під його орудою мадридський клуб виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок Іспанії.

Нещодавно в мадридському Реалі сталася бійка між півзахисниками Федеріко Вальверде та Орельєном Чуамені. Гравців оштрафували на 500 тисяч євро кожного.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Жозе Моуриньо ФК Реал Мадрид ФК Барселона Трансфери Футбол

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies