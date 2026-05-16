Португальський тренер Жозе Моурінью, який, найімовірніше, влітку очолить мадридський Реал, визначився зі своєю першою трансферною метою.

Моурінью хоче, щоб Реал підписав форварда Маркуса Рашфорда, який виступає в оренді за Барселону, повідомляє Metro.

Права на англійського футболіста належать Манчестер Юнайтед. Рашфорд хотів би залишитися в Барселоні, але каталонці не готові платити за нього 30 мільйонів євро, тому після завершення цього сезону він повернеться в Англію.

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Моурінью знайомий із Рашфордом за спільною роботою в Манчестер Юнайтед. У португальця хороші взаємини з 28-річним форвардом, а його трансфер міг би стати репутаційним ударом для Барселони.

У нинішньому сезоні Рашфорд відзначився 14 голами і 14 результативними передачами у 48 матчах за Барселону.

Нагадаємо, раніше авторитетні іспанські ЗМІ повідомили, що Моурінью, який зараз очолює лісабонську Бенфіку, влітку стане головним тренером Реала. Він змінить на посаді свого колишнього підопічного Альваро Арбелоа.

Моурінью вже тренував Реал у 2010−2013 роках. Під його орудою мадридський клуб виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок Іспанії.

Нещодавно в мадридському Реалі сталася бійка між півзахисниками Федеріко Вальверде та Орельєном Чуамені. Гравців оштрафували на 500 тисяч євро кожного.