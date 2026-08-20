«Не дав би шансу Ямалю». Тренер Реала Моурінью різко висловився про зірку Барселони

Також він відповів на запитання, чи хотів би мати у команді вінгера каталонців Ламіна Ямаля. Жозе заявив, що не дав би йому шансу, оскільки вже має топсклад, повідомляє Mundo Deportivo.

Реклама

«Мені подобається. Дуже хороша робота. Флік, Деку і, звісно, гравці. Мені до вподоби. Ні, я б не хотів мати Ямаля. Без сумніву, це молодий гравець, який має неймовірний потенціал.

Це не нормально, що в 19 років ти стаєш чемпіоном світу та Європи, але у нас топсклад. Я б зараз нікому не дав шансу пробитися до основного складу. Зараз мої гравці - найкращі", — сказав Моурінью.

У червні Жозе Моурінью очолив мадридську команду вдруге у кар'єрі — він вже працював у Реалі з 2010 по 2013 рік.

Нову кампанію Ла Ліги мадридці розпочнуть 22 серпня виїзним матчем проти Еспаньйола.

Раніше Моурінью пояснив, чим Кіліан Мбаппе його вразив та вперше розкрив подробиці конфлікту з легендарним голкіпером Касільясом у Реалі.

Також головний тренер мадридців Жозе Моурінью відверто прокоментував ситуацію з переходом Родрі до Барселони.