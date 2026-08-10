«Я не хотів його підписувати». Моурінью розповів про конфлікт з Абрамовичем і зізнався, кого планував взяти в Челсі замість Шевченка

Головний тренер мадридського Реала Жозе Моурінью розповів про складні стосунки із колишнім власником Челсі Романом Абрамовичем, який двічі звільняв португальця з лондонського клубу, та трансфер українця Андрія Шевченка.

У документальному серіалу Netflix Моурінью розповів, що дедалі більше втручання Абрамовича у справи клубу ставало причиною розбіжностей між ними, повідомляє Goal.

Одним із головних спірних моментів стало підписання українського форварда Андрія Шевченка, який перейшов до Челсі з Мілана у 2006 році за близько 30 мільйонів фунтів, що на той час було рекордною угодою для лондонського клубу. Українець не виправдав очікувань, забивши всього 9 голів у 48 матчах в АПЛ.

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Моурінью зізнався, що не хотів бачити Шевченка у своїй команді.

«Абрамович мав величезну пристрасть до футболу, але не розумів реальності ситуації.

Кандидатуру Шевченка запропонували через зв’язки президента клубу з агентами футболіста. Я ніколи не хотів його підписувати, але публічно не виступив проти цього трансферу, тож певна відповідальність за це лежить і на мені", — сказав Моурінью.

За словами португальця, його головною кандидатурою на позицію нападника був Самюель Ето’О.

Особливим моментом стала зустріч Інтера під керівництвом Моурінью з Челсі у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у сезоні 2009/10.

Інтер тоді пройшов Челсі, а команда Моурінью у підсумку виграла Лігу чемпіонів.

За словами Моурінью, він грав не лише проти Челсі, а й проти Абрамовича.

«Я грав проти Романа в тому матчі. Я грав проти людини, яка мене звільнила. Я хотів повернутися додому щасливим, а він — сумним.

Мені потрібна була помста, тому що футбол належить таким людям, як я. Що стосується інших, то вони — чужинці, які не належать до цього світу. Футбол належить гравцям, тренерам і вболівальникам, і він завжди залишатиметься нашим", — зізнався Моурінью.

Моурінью очолював Челсі у 2004−2007 та 2013−2015 роках.

У тому ж серіалі Моурінью зізнався, як відмовив Фергюсону очолити Манчестер Юнайтед заради Челсі.