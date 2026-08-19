«Реал двічі не запитує». Моурінью вперше висловився про трансфер Родрі до Барселони

19 серпня, 10:36
Родрі став гравцем Барселони (Фото: REUTERS/Bruna Casas)

Родрі став гравцем Барселони (Фото: REUTERS/Bruna Casas)

Головний тренер Реала Жозе Моурінью відверто прокоментував ситуацію з переходом Родрі до Барселони.

Португальський фахівець підтвердив, що «вершкові» вели переговори з іспанцем, однак було зрозуміло, що Родрі не поспішає приймати пропозицію Реала.

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«Я кілька разів розмовляв із Родрі. Реал зробив йому дуже вигідну пропозицію. Родрі вагався. І це вже викликало в мене сумніви. Неймовірний гравець, він поводився з нами дуже коректно.

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Реал має такі масштаби, що не запитує гравців двічі. Ти телефонуєш їм, і вони лише запитують: «Коли мені приїхати?». Оскільки він поводився з нами дуже коректно, я бажаю йому всього найкращого. Але, звісно, не надто багато".

Моурінью відповів на запитання про те, чи сприймається перехід Родрі до табору «синьо-гранатових» як перемога Барселони над Реалом.

«Перемоги будуть на футбольному полі. Перемоги — це очки й трофеї».

Родрі підписав контракт із Барселоною до кінця червня 2030 року.

На чемпіонаті світу 2026 року Родрі допоміг Іспанії здобути титул і був визнаний найкращим гравцем турніру.

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Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, Барселона гарантовано заплатить Манчестер Сіті 60 млн євро, а ще 11 млн можуть бути передбачені у вигляді бонусів.

Раніше повідомлялося, що півзахисник Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі після розмови з колишнім наставником «містян» Хосепом Гвардіолою вирішив перейти до Барселони.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол ФК Барселона ФК Реал Мадрид Жозе Моуриньо Родрі

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