«Реал двічі не запитує». Моурінью вперше висловився про трансфер Родрі до Барселони
Родрі став гравцем Барселони (Фото: REUTERS/Bruna Casas)
Головний тренер Реала Жозе Моурінью відверто прокоментував ситуацію з переходом Родрі до Барселони.
Португальський фахівець підтвердив, що «вершкові» вели переговори з іспанцем, однак було зрозуміло, що Родрі не поспішає приймати пропозицію Реала.
«Я кілька разів розмовляв із Родрі. Реал зробив йому дуже вигідну пропозицію. Родрі вагався. І це вже викликало в мене сумніви. Неймовірний гравець, він поводився з нами дуже коректно.
Реал має такі масштаби, що не запитує гравців двічі. Ти телефонуєш їм, і вони лише запитують: «Коли мені приїхати?». Оскільки він поводився з нами дуже коректно, я бажаю йому всього найкращого. Але, звісно, не надто багато".
Моурінью відповів на запитання про те, чи сприймається перехід Родрі до табору «синьо-гранатових» як перемога Барселони над Реалом.
«Перемоги будуть на футбольному полі. Перемоги — це очки й трофеї».
Родрі підписав контракт із Барселоною до кінця червня 2030 року.
На чемпіонаті світу 2026 року Родрі допоміг Іспанії здобути титул і був визнаний найкращим гравцем турніру.
Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, Барселона гарантовано заплатить Манчестер Сіті 60 млн євро, а ще 11 млн можуть бути передбачені у вигляді бонусів.
Раніше повідомлялося, що півзахисник Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі після розмови з колишнім наставником «містян» Хосепом Гвардіолою вирішив перейти до Барселони.