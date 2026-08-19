«Реал двічі не запитує». Моурінью вперше висловився про трансфер Родрі до Барселони

Португальський фахівець підтвердив, що «вершкові» вели переговори з іспанцем, однак було зрозуміло, що Родрі не поспішає приймати пропозицію Реала.

«Я кілька разів розмовляв із Родрі. Реал зробив йому дуже вигідну пропозицію. Родрі вагався. І це вже викликало в мене сумніви. Неймовірний гравець, він поводився з нами дуже коректно.

Реклама

Реал має такі масштаби, що не запитує гравців двічі. Ти телефонуєш їм, і вони лише запитують: «Коли мені приїхати?». Оскільки він поводився з нами дуже коректно, я бажаю йому всього найкращого. Але, звісно, не надто багато".

Моурінью відповів на запитання про те, чи сприймається перехід Родрі до табору «синьо-гранатових» як перемога Барселони над Реалом.

«Перемоги будуть на футбольному полі. Перемоги — це очки й трофеї».

💣 MOURINHO, en EXCLUSIVA sobre RODRI con @jpedrerol:



👐 "Las DUDAS que tuvo para venir al MADRID... me crearon DUDAS A MÍ".



🤍 "Si el Madrid te llama, tienes que decir: '¿cuándo tengo que ir?'" pic.twitter.com/HKuUZ75kHi — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 19, 2026

Родрі підписав контракт із Барселоною до кінця червня 2030 року.

На чемпіонаті світу 2026 року Родрі допоміг Іспанії здобути титул і був визнаний найкращим гравцем турніру.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, Барселона гарантовано заплатить Манчестер Сіті 60 млн євро, а ще 11 млн можуть бути передбачені у вигляді бонусів.

Раніше повідомлялося, що півзахисник Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі після розмови з колишнім наставником «містян» Хосепом Гвардіолою вирішив перейти до Барселони.