«Це війна». Моурінью вперше розкрив подробиці конфлікту з Касільясом у Реалі

Португальський фахівець у документальному фільмі про себе згадав про проблеми у спілкуванні з іспанцем.

Моурінью згадав момент, коли Касільяс зателефонував Хаві після Ель-Класіко, щоб знизити напругу між двома таборами, адже це впливало на склад збірної Іспанії. Тренеру не сподобався вчинок іспанця.

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«Я сказав їм: «Є Барселона, є Реал. У збірній можна дружити скільки завгодно, але не зараз. Це війна. Є речі, яких я не сприймаю і ніколи не сприйму. І коли хтось мене не поважає, це стає проблемою», — заявив Моурінью.

Жозе також розповів, що Ікер часто звертався до нього з різними проханнями, після яких він дійшов висновку, що футболісти Реала розпещені.

«Коли я вперше розмовляв із Касільясом, він попросив мене надати більше вихідних гравцям, які повертаються з національної збірної. Вдруге він попросив мене перенести тренування на годину пізніше, оскільки в той час, коли я планував тренуватися, у Мадриді були сильні затори.

Під час нашої третьої розмови він сказав мені: «Ми не хочемо їхати в готель. Ми воліємо зустрітися в день матчу й одразу вирушити на стадіон грати». Незабаром я зрозумів, що футболісти розпещені", — наводить слова Жозе Mundo Deportivo.

У результаті Моурінью посадив Касільяса на лаву запасних. З Реалом португальський тренер виграв Ла Лігу сезону 2011/12, а також Кубок і Суперкубок Іспанії.

Раніше повідомлялося, що Моурінью визначився з трьома гравцями, яких більше не хоче бачити в Реалі.