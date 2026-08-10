Турецького журналіста заарештували через фейкову новину про трансфер лідера Баварії

10 серпня, 20:49
Бурхан Терзі (Фото: X/Burhan Can Terzi)

Бурхан Терзі (Фото: X/Burhan Can Terzi)

Турецький журналіст Бурхан Джан Терзі повідомив, що Джамаль Мусіала цього літа нібито приєднається до Галатасараю.

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Як повідомляє Yahoo Sports, його взяли під варту через поширення неправдивої інформації про можливий трансфер зірки мюнхенської Баварії.

Чутка про трансфер з’явилася без підтверджень і викликала бурхливу реакцію, після чого Галатасарай опублікував офіційні заяви, у яких спростував можливість такого переходу.

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Згодом журналіста взяла під варту поліція в рамках розслідування, яке проводить Головна прокуратура Бакиркьой щодо поширення неправдивої інформації.

Наразі невідомо, як розвиватиметься ситуація та яке рішення буде ухвалено щодо Терзі.

Раніше повідомлялося, що нападник Баварії Гаррі Кейн отримав Золоту бутсу за підсумками сезону-2025/26.

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Також ми писали про те, що аргентинську телеведучу Флоренсію Пенья звільнили після того, як в ефірі платформи Luzu TV помилково повідомила про смерть батька Ліонеля Мессі, Хорхе Мессі.

Крім того повідомлялось, що французький півзахисник мюнхенської Баварії Майкл Олісе залишиться у німецькому клубі в наступному сезоні.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Футбол Трансфери Баварія (Мюнхен)

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