80 тисяч квитків за добу: у Франції розкупили всі місця на перший домашній матч Зідана на чолі збірної

Продаж квитків на гру стартував 31 липня, а вже 1 серпня французька сторона оголосила, що всі 80 тисяч квитків були реалізовані менш ніж за добу.

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Про це повідомила пресслужба команди.

Дебют Зідана на посаді головного тренера збірної Франції відбудеться раніше — у виїзному матчі Ліги націй проти Туреччини, який відбудеться 25 вересня.

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У липні Федерація футболу Франції оголосила про призначення Зінедіна Зідана новим наставником національної команди. Він став наступником Дідьє Дешама, який залишив збірну після чемпіонату світу 2026 року. Дешам очолював «триколірних» протягом 14 років. Про його майбутній відхід було оголошено ще в січні 2025 року.

Під керівництвом Дешама збірна Франції виграла чемпіонат світу 2018 року та здобула срібні медалі чемпіонату світу 2022 року. На останньому мундіалі команда дійшла до півфіналу, де поступилася Іспанії з рахунком 0:2, а у матчі за третє місце програла Англії — 4:6.

Зідан залишався без роботи протягом п’яти років — відтоді, як у 2021 році залишив мадридський Реал. Тренерську кар'єру він розпочав у січні 2016 року в Реалі після роботи з дублюючим складом. Його головним досягненням стало три поспіль перемоги у Лізі чемпіонів УЄФА у 2016−2018 роках.

До початку тренерської кар'єри Зідан виступав на позиції атакувального півзахисника за французькі Канн і Бордо, італійський Ювентус та іспанський Реал Мадрид. Загалом на клубному рівні він провів 678 матчів і забив 126 голів.

За збірну Франції Зідан зіграв 108 матчів, у яких забив 31 гол і віддав 29 результативних передач. У складі національної команди він виграв чемпіонат світу 1998 року та чемпіонат Європи 2000 року, а також отримав Золотий м’яч.

Раніше Федерація футболу Франції представила нову емблему національної команди.