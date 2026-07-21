Зідан підписав довгостроковий контракт із збірною Франції, — інсайдер

21 липня, 13:19
Зінедін Зідан (Фото: REUTERS/Sergio Perez)

Зінедін Зідан (Фото: REUTERS/Sergio Perez)

Зідан змінить на посаді Дідьє Дешама, який очолював збірну Франції протягом 14 років.

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Зінедін Зідан уже підписав довгостроковий контракт на посаду головного тренера збірної Франції.

Про це повідомив відомий журналіст та інсайдер Фабріціо Романо.

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За його інформацією, усна домовленість між сторонами була досягнута ще в листопаді. Відтоді вона ніколи не піддавалася сумніву чи не опинялася під загрозою, незважаючи на пропозиції від клубів.

https://twitter.com/FabrizioRomano/status/2079474173169004656

Зідан змінить на посаді Дідьє Дешама, який очолював «синіх» протягом 14 років. Про його відхід було оголошено ще у січні 2025‑го. Під керівництвом Дешама Франція виграла чемпіонат світу‑2018 та здобула срібло на ЧС‑2022.

На нинішньому мундіалі команда Дешама дійшла до півфіналу, де поступилася Іспанії з рахунком 0:2, а в матчі за третє місце поступились Англії (4:6).

Зідан залишається без роботи вже п’ять років, після того, як у 2021 році залишив Реал.

Зінедін Зідан раніше виступав на позиції атакувального півзахисника за французькі Канн та Бордо, італійський Ювентус та іспанський Реал Мадрид. Загалом на клубному рівні він провів 678 матчів і забив 126 голів. За збірну Франції Зідан зіграв 108 поєдинків та відзначився 31 голом.

Тренерську кар'єру Зідан розпочав у січні 2016 року в мадридському Реалі після роботи з дублюючою командою. Його головним досягненням на посаді тренера став унікальний рекорд — три поспіль перемоги в Лізі чемпіонів УЄФА у 2016−2018 роках.

Як гравець Зідан виграв чемпіонат світу 1998 року, чемпіонат Європи 2000 року та отримав Золотий м’яч.

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Водночас призначення Зінедіна Зідана головним тренером збірної Франції може затягнутися через законодавчі обмеження щодо оплати праці.

Раніше Зідан назвав трьох футболістів, чиєю грою насолоджувався на ЧС-2026.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Футбол Зінедін Зідан Збірна Франції

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