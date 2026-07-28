«Це було єдине, чого я хотів». Зідан назвав причину, чому не тренував жоден клуб після Реала

Зідан назвав призначення здійсненням давньої мрії, заради якої він відхиляв пропозиції клубів, повідомляє RMC Sport.

«Сьогодні для мене це продовження мрії. Протягом чотирьох-п'яти років я отримував пропозиції очолити клуби, але всі їх відхилив заради збірної Франції. Це було єдине, чого я хотів. Я віддав їй усе життя, від дитячих команд до національної. Тепер віддам усі сили, щоб вона продовжувала перемагати. Я дуже схвильований. Можливо, цього не видно, але я неймовірно щасливий», — сказав Зідан.

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Як гравець Зідан виграв чемпіонат світу 1998 року та чемпіонат Європи 2000 року, а також отримав Золотий м’яч. У складі Реала він був переможцем Ліги чемпіонів, забивши у фіналі у ворота Баєра вирішальний гол.

Зідан розпочав тренерську кар'єру в січні 2016 року в мадридському Реалі після роботи з дублюючим складом. Його головним досягненням на посаді тренера став унікальний рекорд — три перемоги поспіль у Лізі чемпіонів УЄФА у 2016−2018 роках.

Зідан залишався без роботи вже п’ять років — відтоді, як у 2021 році залишив Реал.

На посаді наставника збірної Франції він замінив Дідьє Дешама, який залишив національну команду після чемпіонату світу 2026 року. Дешам очолював «триколірних» протягом 14 років. Про відхід Дешама було оголошено ще в січні 2025 року. Під його керівництвом збірна Франції виграла чемпіонат світу 2018 року та здобула срібло на ЧС-2022.

На ЧС-2026 команда Дешама дійшла до півфіналу, де поступилася Іспанії з рахунком 0:2, а в матчі у матчі за третє місце поступилася Англії (4:6).