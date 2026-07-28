Зінедін Зідан став новим головним тренером збірної Франції
Зінедін Зідан очолив збірну Франції (Фото: REUTERS/Abdul Saboor)
Федерація футболу Франції оголосила про призначення Зінедіна Зідана новим головним тренером національної збірної.
Повідомлялося, що колишній тренер мадридського Реала підпише довгостроковий контракт.
Зідан працюватиме разом із двома своїми помічниками — Давідом Беттоні та Хаміду Мсаїдіє.
У складі національної команди француз провів 108 матчів, у яких забив 31 гол і віддав 29 результативних передач. Зінедін виграв із командою чемпіонати світу та Європи.
Зідан став наступником Дідьє Дешама, який залишив національну команду після чемпіонату світу 2026 року. Дешам очолював «триколірних» протягом 14 років. Про відхід Дешама було оголошено ще в січні 2025 року. Під його керівництвом збірна Франції виграла чемпіонат світу 2018 року та здобула срібло на ЧС-2022.
На минулому чемпіонаті світу команда Дешама дійшла до півфіналу, де поступилася Іспанії з рахунком 0:2, а в матчі у матчі за третє місце поступилася Англії (4:6).
Зідан залишався без роботи вже п’ять років — відтоді, як у 2021 році залишив Реал.
Зінедін Зідан раніше виступав на позиції атакувального півзахисника за французькі Канн і Бордо, італійський Ювентус та іспанський Реал Мадрид. Загалом на клубному рівні він провів 678 матчів і забив 126 голів. За збірну Франції Зідан зіграв 108 матчів і забив 31 гол.
Зідан розпочав тренерську кар'єру в січні 2016 року в мадридському Реалі після роботи з дублюючим складом. Його головним досягненням на посаді тренера став унікальний рекорд — три перемоги поспіль у Лізі чемпіонів УЄФА у 2016−2018 роках.
Як гравець, Зідан виграв чемпіонат світу 1998 року та чемпіонат Європи 2000 року, а також отримав Золотий м’яч.
Раніше повідомлялося, що колишній гравець збірної України оголосив про завершення кар'єри.