Зінедін Зідан став новим головним тренером збірної Франції

Повідомлялося, що колишній тренер мадридського Реала підпише довгостроковий контракт.

𝗭𝗜𝗡𝗘𝗗𝗜𝗡𝗘 𝗭𝗜𝗗𝗔𝗡𝗘, 𝗡𝗢𝗨𝗩𝗘𝗔𝗨 𝗦𝗘́𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗟’𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 🐓🇫🇷 pic.twitter.com/5ocGyYETNm — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 28, 2026

Зідан працюватиме разом із двома своїми помічниками — Давідом Беттоні та Хаміду Мсаїдіє.

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У складі національної команди француз провів 108 матчів, у яких забив 31 гол і віддав 29 результативних передач. Зінедін виграв із командою чемпіонати світу та Європи.

Зідан став наступником Дідьє Дешама, який залишив національну команду після чемпіонату світу 2026 року. Дешам очолював «триколірних» протягом 14 років. Про відхід Дешама було оголошено ще в січні 2025 року. Під його керівництвом збірна Франції виграла чемпіонат світу 2018 року та здобула срібло на ЧС-2022.

На минулому чемпіонаті світу команда Дешама дійшла до півфіналу, де поступилася Іспанії з рахунком 0:2, а в матчі у матчі за третє місце поступилася Англії (4:6).

Зідан залишався без роботи вже п’ять років — відтоді, як у 2021 році залишив Реал.

Зінедін Зідан раніше виступав на позиції атакувального півзахисника за французькі Канн і Бордо, італійський Ювентус та іспанський Реал Мадрид. Загалом на клубному рівні він провів 678 матчів і забив 126 голів. За збірну Франції Зідан зіграв 108 матчів і забив 31 гол.

Зідан розпочав тренерську кар'єру в січні 2016 року в мадридському Реалі після роботи з дублюючим складом. Його головним досягненням на посаді тренера став унікальний рекорд — три перемоги поспіль у Лізі чемпіонів УЄФА у 2016−2018 роках.

Як гравець, Зідан виграв чемпіонат світу 1998 року та чемпіонат Європи 2000 року, а також отримав Золотий м’яч.

Раніше повідомлялося, що колишній гравець збірної України оголосив про завершення кар'єри.