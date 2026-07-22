Поліція розшукує колишнього футболіста Карпат, який зник на Львівщині

22 липня, 17:57
Ярослав Кікоть (Фото: ФК Карпати)

Ярослав Кікоть (Фото: ФК Карпати)

Поліція Львівщини розшукує ексгравця Карпат Ярослава Кікотя, він зник 21 липня.

Востаннє 77-річного Кікотя бачили близько 14:20 у селі Липники Львівського району. Про це повідомляє пресслужба Карпат.

«Прикмети: зріст близько 175 см, середньої статури, коротке сиве волосся. Був одягнений у темно-коричневий светр, зелені штани та капці.

Реклама

За інформацією поліції, чоловік може бути дезорієнтований і не пам’ятати свого місця проживання", — йдеться у повідомленні.

Читайте також:
Карпати продали гравця в італійський клуб

Карпати попросили негайно повідомити на спецлінію 102, якщо з’явиться будь-яка інформація про місцеперебування Кікотя.

Ярослав Кікоть захищав кольори Карпат у 1972−1977 роках. За цей час він провів за зелено-білих 153 матчі та забив 12 голів.

Після завершення ігрової кар'єри Кікоть багато років працював тренером СДЮШОР Карпати та виступав за команду ветеранів клубу.

Раніше повідомлялося, що 13-річний хлопчик загинув під час святкування перемоги Іспанії на ЧС-2026. Водночас троє людей загинули в Аргентині після поразки збірної у фіналі мундіалю.

Ми писали, що володар двох Золотих м’ячів Кевін Кіган помер після боротьби з раком.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Карпати (Львів) Футбол Поліція львівської області

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies