Поліція розшукує колишнього футболіста Карпат, який зник на Львівщині
Ярослав Кікоть (Фото: ФК Карпати)
Поліція Львівщини розшукує ексгравця Карпат Ярослава Кікотя, він зник 21 липня.
Востаннє 77-річного Кікотя бачили близько 14:20 у селі Липники Львівського району. Про це повідомляє пресслужба Карпат.
«Прикмети: зріст близько 175 см, середньої статури, коротке сиве волосся. Був одягнений у темно-коричневий светр, зелені штани та капці.
За інформацією поліції, чоловік може бути дезорієнтований і не пам’ятати свого місця проживання", — йдеться у повідомленні.
Карпати попросили негайно повідомити на спецлінію 102, якщо з’явиться будь-яка інформація про місцеперебування Кікотя.
Ярослав Кікоть захищав кольори Карпат у 1972−1977 роках. За цей час він провів за зелено-білих 153 матчі та забив 12 голів.
Після завершення ігрової кар'єри Кікоть багато років працював тренером СДЮШОР Карпати та виступав за команду ветеранів клубу.
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