«Не відчуваю, що мене обікрали». Легендарний півзахисник назвав футболіста, який заслужив на Золотий м’яч у 2010 році

Колишній гравець Барселони і збірної Іспанії Хаві поділився думками про вручення Золотого м’яча в 2010 році.

Легендарний плеймейкер вважає, що його колишній одноклубник Ліонель Мессі справедливо виграв нагороду за підсумками того року.

«Мессі — набагато кращий футболіст, ніж я, тут немає жодних дискусій, це порівняння безглузде. Коли він виграв Золотий м’яч 2010 року, я відчув, що справедливість відновлена. Я не відчуваю, що мене тоді обікрали або позбавили Золотого м’яча», — цитує Хаві AS.

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У 2010 році Ліонель Мессі вдруге поспіль виграв Золотий м’яч. За підсумками голосування він випередив товаришів по Барселоні Андреса Іньєсту і Хаві, які фінішували в топ-3.

Частина експертів і вболівальників вважає, що Мессі не заслуговував на Золотий м’яч-2010, оскільки невдало виступив на чемпіонаті світу. Мундіаль 2010 року виграла збірна Іспанії, лідерами якої були Хаві та Іньєста.

Існує думка, що володарем ЗМ-2010 мав стати нідерландець Веслі Снейдер, який у сезоні 2009/10 виграв із міланським Інтером требл, а також яскраво зіграв на чемпіонаті світу, де забив п’ять голів і дійшов до фіналу. У голосуванні за Золотий м’яч Снейдер став четвертим.

Раніше повідомлялося, що Ліонель Мессі вперше став власником футбольного клубу — купив 100% акцій.