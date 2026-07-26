«Він зник»: чемпіон світу розкритикував Кейна та заявив, що його шанси на Золотий м’яч «закінчились»

Колишній чемпіон світу у складі збірної Франції Еммануель Петі заявив, що Гаррі Кейн втратив шанси на перемогу в боротьбі за Золотий м'яч.

За словами легенди французького футболу, нападник Баварії не зміг проявити себе у вирішальних матчах ЧС-2026.

Петі зазначив, що результативність Кейна у Німеччині не є достатнім аргументом для отримання престижної індивідуальної нагороди, оскільки в ключові моменти сезону форвард не мав вирішального впливу.

Реклама

«Шанси Гаррі Кейна отримати „Золотий м’яч“ закінчилися. Якщо базувати це лише на німецькій лізі, то жодних проблем немає. Але в Лізі чемпіонів та зі збірною, коли стало дуже важко перемагати, я думаю, що він зник», — цитує Петі Goal.

Водночас колишній півзахисник визнав заслуги англійця та наголосив, що не звинувачує його у невдачах.

«Я не можу вказати на нього пальцем, бо він намагався зробити все, що міг, і забивав багато голів. Але він не мав жодного впливу у великих іграх, як і в Лізі чемпіонів. Тому, думаю, є кілька імен, які перебувають попереду нього», — додав Петі.

Говорячи про можливих претендентів на нагороду, француз згадав кількох гравців, серед яких Ламін Ямаль, Родрі та Ліонель Мессі.

«Ямаль? Він чудово провів Чемпіонат світу. Родрі знову був найкращим гравцем під час цих змагань. Мессі мав чудову конкуренцію, але він грає за Маямі», — зазначив Петі.

Попри критику, Кейн провів один із найрезультативніших сезонів у кар'єрі. Нападник забив 61 гол у 51 матчі за Баварію в усіх турнірах, став найкращим бомбардиром Бундесліги та здобув Золоту бутсу Європи.

Однак сезон англійця був затьмарений невдачею у Лізі чемпіонів — Баварія вилетіла від Парі Сен-Жермен у півфіналі. Також збірна Англії не змогла виграти чемпіонат світу, поступившись Аргентині у півфіналі з рахунком 2:1. Втім збірна Англії обіграла Францію з рахунком 6:4 у матчі за третє місце на чемпіонаті світу 2026 року. Кейн на турнірі забив шість голів у семи матчах.

Зазначимо, Еммануель Петі був одним із ключових гравців збірної Франції, яка виграла чемпіонат світу 1998 року та Євро-2000. У фіналі ЧС-1998 проти Бразилії він забив третій гол у перемозі французів з рахунком 3:0.

Реклама:

Раніше авторитетний сайт Goal оновив рейтинг претендентів на Золотий м’яч 2026 року за підсумками мундіалю.

Повідомлляось, що легендарний Луїш Фігу назвав головного претендента на Золотий м’яч 2026 року.