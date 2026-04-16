Авторитетний портал Goal склав оновлений список головних фаворитів на отримання Золотого м’яча у 2026 році.

Перше місце в рейтингу зберіг форвард Баварії Гаррі Кейн, який напередодні вийшов із мюнхенським клубом у півфінал Ліги чемпіонів. Англійський футболіст забив уже 55 голів у нинішньому сезоні, повідомляє Goal.

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На друге місце піднявся вінгер Баварії Майкл Олісе, який забив переможний гол у чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів проти Реала (4:3). Француз обійшов форварда мадридців і свого товариша по національній збірній Кіліана Мбаппе.

Володар Золотого м’яча-2025 Усман Дембеле піднявся на сьому сходинку, топ-10 замкнув півзахисник Арсенала Деклан Райс.

Топ-10 претендентів на Золотий м’яч-2026 за версією Goal:

1. Гаррі Кейн (Баварія)

2. Майкл Олісе (Баварія)

3. Кіліан Мбаппе (Реал)

4. Ламін Ямаль (Барселона)

5. Луїс Діас (Баварія)

6. Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті)

7. Усман Дембеле (ПСЖ)

8. Хуліан Альварес (Атлетіко)

9. Вітінья (ПСЖ)

10. Деклан Райс (Арсенал)

Раніше тренер Атлетіко Дієго Сімеоне висміяв уболівальника після вильоту Барселони з Ліги чемпіонів.

Повідомлялося, що головний тренер Реала Альваро Арбелоа назвав винного у вильоті Реала з Ліги чемпіонів.