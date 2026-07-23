«Родрі не виграє»: Лотар Маттеус розповів, кому віддав би Золотий м’яч 2026 року

Чемпіон світу 1990 року вважає, що найпрестижнішу індивідуальну нагороду у футболі може вдруге поспіль здобути форвард ПСЖ Усман Дембеле.

«Родрі визнали найкращим гравцем чемпіонату світу. Чи справді він був найкращим? Часто буває так, що ФІФА обирає футболіста, якого можна нагородити одразу після фіналу. Родрі був диригентом гри збірної Іспанії, яка стала чемпіоном світу, так само як і два роки тому, коли іспанці виграли Євро, а він здобув Золотий м’яч. Проте я не думаю, що цього року він знову виграє цю нагороду.

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Завдяки сильній командній грі збірної Іспанії боротьба за Золотий м’яч залишається повністю відкритою. Перевагу я віддаю Усману Дембеле, який разом із ПСЖ знову виграв Лігу чемпіонів. Кіліан Мбаппе став найкращим бомбардиром чемпіонату світу, але не здобув жодного трофея з Реалом. Мене б здивувало, якби саме він отримав Золотий м’яч", — написав Маттеус у колонці для Sky Sport.

Нагадаємо, у фіналі ЧС-2026 Іспанія перемогла Аргентину з рахунком 1:0 у додатковий час і вдруге в історії виграла чемпіонат світу.

Повідомлялося, що понад 2 мільйони вболівальників зустріли збірну Іспанії після перемоги на ЧС-2026.