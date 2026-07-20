Мессі — на третьому місці. Goal назвав головного фаворита на Золотий м’яч-2026 після чемпіонату світу

Авторитетний сайт Goal оновив рейтинг претендентів на Золотий м'яч 2026 року за підсумками мундіалю.

Перше місце зберіг форвард Баварії та збірної Англії Гаррі Кейн, який на ЧС-2026 забив шість голів і допоміг своїй команді здобути бронзу, пише Goal. Загалом в активі Кейна в сезоні 2025/26 (з урахуванням чемпіонату світу) — 73 голи за клуб і збірну.

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На другу сходинку піднявся вінгер Барселони Ламін Ямаль, який у складі збірної Іспанії виграв мундіаль у США, Канаді та Мексиці. Трійку лідерів замкнув Ліонель Мессі, другий найкращий бомбардир ЧС-2026 (вісім голів).

Кіліан Мбаппе, який став найкращим бомбардиром чемпіонату світу з 10 голами, посів п’яте місце. А володар Золотого м’яча ЧС-2026 Родрі — шосте.

Топ-10 претендентів на Золотий м’яч-2026 за версією Goal:

1. Гаррі Кейн (Баварія, Англія)

2. Ламін Ямаль (Барселона, Іспанія)

3. Ліонель Мессі (Інтер Маямі, Аргентина)

4. Майкл Олісе (Баварія, Франція)

5. Кіліан Мбаппе (Реал, Франція)

6. Родрі (Манчестер Сіті, Іспанія)

7. Усман Дембеле (ПСЖ, Франція)

8. Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті, Норвегія)

9. Хвіча Кварацхелія (ПСЖ, Грузія)

10. Пау Кубарсі (Барселона, Іспанія)

Раніше повідомлялося, що Мессі став першим гравцем в історії футболу, який вийшов у стартовому складі у трьох фіналах чемпіонату світу.