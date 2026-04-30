Мбаппе випав із топ-5. Goal оновив рейтинг фаворитів на Золотий м’яч-2026

30 квітня, 19:44
Кіліан Мбаппе — зірковий нападник Реала (Фото: REUTERS/Pablo Morano)

Кіліан Мбаппе — зірковий нападник Реала (Фото: REUTERS/Pablo Morano)

Авторитетний портал Goal опублікував оновлений список головних фаворитів на отримання Золотого м’яча 2026 року.

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Перше місце в рейтингу зберіг форвард Баварії Гаррі Кейн, який забив уже 58 голів у нинішньому сезоні, повідомляє Goal. Англійський футболіст достроково виграв із мюнхенцями Бундеслігу, а також претендує на вихід у фінал Ліги чемпіонів.

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Другим став одноклубник Кейна Майкл Олісе, в його активі 21 гол і 31 асист у цьому сезоні. Топ-3 замкнув вінгер Барселони Ламін Ямаль.

Порівняно з попереднім рейтингом із топ-5 випав форвард Реала Кіліан Мбаппе, який опустився на шосту сходинку. Володар Золотого м’яча-2025 Усман Дембеле розташувався на сьомому місці.

Топ-10 претендентів на Золотий м’яч-2026 за версією Goal:

1. Гаррі Кейн (Баварія)

2. Майкл Олісе (Баварія)

3. Ламін Ямаль (Барселона)

4. Луїс Діас (Баварія)

5. Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті)

6. Кіліан Мбаппе (Реал)

7. Усман Дембеле (ПСЖ)

8. Деклан Райс (Арсенал)

9. Хвіча Кварацхелія (ПСЖ)

10. Хуліан Альварес (Атлетіко)

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Раніше повідомлялося, що найкращим гравцем матчу ПСЖ — Баварія було визнано вінгера парижан Усмана Дембеле.

Гаррі Кейн після голу ПСЖ у шаленому матчі ЛЧ увійшов у топ-10 бомбардирів Баварії за всю історію.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Золотий м'яч Гаррі Кейн Кіліан Мбаппе Ламін Ямаль Ерлінг Голанд

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