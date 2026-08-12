Півзахисник ПСЖ Вітінья вважає, що володарем Золотого м’яча 2026 року повинен стати хтось із його одноклубників.

26-річний португалець назвав трьох своїх партнерів по паризькому гранду, які, на його думку, претендують на нагороду. Себе Вітінья до цієї трійки не включив.

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«Цього року є багато чудових гравців, які можуть виграти цей трофей. На мою думку, було б логічно, якби його отримав гравець ПСЖ — наприклад, Хвіча Кварацхелія після свого сезону в Лізі чемпіонів, Усман Дембеле після його чудового року або Фабіан Руїс, який виграв усе…» — наводить його слова сайт французького клубу.

Минулого сезону ПСЖ виграв Лігу чемпіонів, Лігу 1, Суперкубок Франції, Міжконтинентальний кубок та Суперкубок УЄФА.

Переможцем Золотого м’яча-2025 став вінгер парижан Усман Дембеле. Перед цим тріумфатором був опорний півзахисник Манчестер Сіті Родрі.

Нагадаємо, що сьогодні, 12 серпня в австрійському Зальцбурзі відбудеться матч Суперкубок УЄФА ПСЖ — Астон Вілла. Поєдинок розпочнеться о 22:00.

Раніше колишній півзахисник Реала та володар Золотого м’яча-2000 Луїш Фігу назвав Кіліана Мбаппе головним претендентом на індивідуальну нагороду у 2026 році.

Також колишній чемпіон світу у складі збірної Франції Еммануель Петі заявив, що Гаррі Кейн втратив шанси на перемогу в боротьбі за Золотий м’яч.