Ламін Ямаль є претендентом на Золотий м’яч за словами Жорже Мендеша (Фото: REUTERS/Stefan Wermuth)

Футбольний агент Жорже Мендеш поділився думками щодо фаворита в боротьбі за Золотий м’яч 2026 року.

За словами експерта, головну індивідуальну нагороду має отримати вінгер збірної Іспанії та Барселони Ламін Ямаль.

«Золотий м’яч має отримати геній, і Ламін Ямаль — єдиний, хто може виграти його цього року. Він геній, і після такого сезону його неможливо ні з ким порівняти.

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Цілком справедливо вважати його головним претендентом на Золотий м’яч 2026 року після перемоги на чемпіонаті світу та в Ла Лізі, а також чудового сезону в Барселоні. Він на це заслужив", — наводить слова агента Фабріціо Романо у соцмережі X.

Минулого сезону Ямаль провів 45 матчів, у яких забив 24 голи та віддав 17 результативних передач. У складі збірної Іспанії Ламін став чемпіоном світу 2026 року, обігравши Аргентину (1:0). Іспанець узяв участь у восьми матчах, у яких забив один гол і віддав одну результативну передачу.

19-річний вінгер також є чемпіоном Європи у складі збірної Іспанії, яка у 2024 році перемогла Англію у фіналі.

Церемонія вручення нагороди Золотий м’яч відбудеться 26 жовтня 2026 року в Лондоні.

Раніше повідомлялося, що Ямаль відсвяткував 19-річчя в розкішній садибі XII століття з озером і вертолітним майданчиком.