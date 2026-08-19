Легендарний гравець вважає, що нападник збірної Англії та мюнхенської команди Гаррі Кейн має отримати головну індивідуальну нагороду.

«У середу англійцю вручать Золоту бутсу як найкращому бомбардиру Європи. Для мене Кейн також є головним претендентом на Золотий м’яч. Я оцінюю весь рік, а не лише один матч чи чемпіонат світу».

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Маттеус переконаний, що Ламін Ямаль, Ліонель Мессі, Кіліан Мбаппе, Джуд Беллінгем і Родрі не заслуговують на нагороду.

«Кілька футболістів ставали чемпіонами Іспанії з Барселоною та чемпіонами світу зі своїми збірними, але чи був серед них той самий гравець, який перевершив усіх? Щодо Ламіна Ямаля, я кажу — ні!

Ліонель Мессі став чемпіоном МЛС із Інтер Маямі — лігою, яка не є настільки сильною, як європейські чемпіонати. На чемпіонаті світу він забив вісім голів, але також не реалізував два пенальті. Кіліан Мбаппе дійшов зі збірною Франції до півфіналу ЧС, але не здобув жодного титулу з Реалом. Те саме стосується й англійця Джуда Беллінгема.

Кейн здобув із Баварією два національні титули. Єдиним недоліком є те, що він пропустив фінали чемпіонату світу та Ліги чемпіонів. В усьому іншому він демонстрував видатну гру і, на мою думку, не мав жодного слабкого відрізка. Він і Родрі — це також гравці, які дозволяють своїм діям на полі говорити самим за себе, замість того щоб потрапляти в новини через історії поза межами футбольного поля.

Для мене Кейн — це футболіст, який найбільше заслуговує на Золотий м’яч", — наводить слова Маттеуса Sky Sport.

Минулого сезону Гаррі провів 65 матчів за клуб і збірну, забив 73 голи та віддав вісім результативних передач.

Зазначимо, що Лотар Маттеус отримав Золотий м’яч у 1990 році. Того ж року він став чемпіоном світу у складі збірної Німеччини. Також він виграв Євро-1980.

Раніше повідомлялося, що автор переможного гола у фіналі ЧС-2026 перейшов із Барселони до ПСЖ за 50 млн євро.