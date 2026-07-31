Червона картка на 8-й хвилині та перші голи сезону. Зоря і Колос відкрили новий розіграш УПЛ — відео

31 липня, 19:53
Бурду (праворуч) вилучили з поля (Фото: ФК Зоря)

Бурду (праворуч) вилучили з поля (Фото: ФК Зоря)

У стартовому матчі нового сезону чемпіонату України з футболу луганська Зоря обіграла ковалівський Колос із рахунком 2:0.

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Колос залишився в меншості вже на восьмій хвилині: захисник Микита Бурда отримав пряму червону картку за фол останньої надії.

До перерви Зоря не змогла скористатися чисельною перевагою. У першому таймі та на початку другого кілька неймовірних сейвів здійснив голкіпер гостей Іван Пахолюк.

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Зрештою, Зоря відкрила рахунок на 70-й хвилині: перший гол сезону записав на свій рахунок форвард Пилип Будківський. А на 82-й хвилині Федір Задорожний подвоїв перевагу луганців.

Українська Прем'єр-ліга, перший тур

Зоря (Луганськ) — Колос (Ковалівка) — 2:0

Голи: Будківський, 70, Задорожний, 82

Вилучення: Бурда (Колос), 8

У наступному турі Зоря 9 серпня зіграє з Кривбасом, а Колос 8 серпня зустрінеться з Чорноморцем.

У суботу, 1 серпня, чемпіонат України продовжиться матчами Кривбас — Карпати та Харків — Верес.

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Нагадаємо, минулого сезону чемпіонат України виграв донецький Шахтар, а володарем Кубка стало київське Динамо.

Раніше повідомлялося, що Динамо порадили звільнити тренера після вильоту з Ліги Європи.

Редактор: Орест Дида

Теги:   ФК Зоря ФК Колос Прем'єр-ліга Україна Футбол

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