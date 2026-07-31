Червона картка на 8-й хвилині та перші голи сезону. Зоря і Колос відкрили новий розіграш УПЛ — відео
Бурду (праворуч) вилучили з поля (Фото: ФК Зоря)
У стартовому матчі нового сезону чемпіонату України з футболу луганська Зоря обіграла ковалівський Колос із рахунком 2:0.
Колос залишився в меншості вже на восьмій хвилині: захисник Микита Бурда отримав пряму червону картку за фол останньої надії.
До перерви Зоря не змогла скористатися чисельною перевагою. У першому таймі та на початку другого кілька неймовірних сейвів здійснив голкіпер гостей Іван Пахолюк.
Зрештою, Зоря відкрила рахунок на 70-й хвилині: перший гол сезону записав на свій рахунок форвард Пилип Будківський. А на 82-й хвилині Федір Задорожний подвоїв перевагу луганців.
Українська Прем'єр-ліга, перший тур
Зоря (Луганськ) — Колос (Ковалівка) — 2:0
Голи: Будківський, 70, Задорожний, 82
Вилучення: Бурда (Колос), 8
У наступному турі Зоря 9 серпня зіграє з Кривбасом, а Колос 8 серпня зустрінеться з Чорноморцем.
У суботу, 1 серпня, чемпіонат України продовжиться матчами Кривбас — Карпати та Харків — Верес.
Нагадаємо, минулого сезону чемпіонат України виграв донецький Шахтар, а володарем Кубка стало київське Динамо.
Раніше повідомлялося, що Динамо порадили звільнити тренера після вильоту з Ліги Європи.