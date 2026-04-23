«Суддя аж зрадів». Скрипник розкритикував пенальті, який приніс Шахтарю перемогу над Зорею

23 квітня, 18:52
Віктор Скрипник незадоволений суддівством (Фото: ФК Зоря)

Віктор Скрипник незадоволений суддівством (Фото: ФК Зоря)

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник прокоментував поразку своєї команди від Шахтаря (1:2) у перенесеному матчі 21‑го туру УПЛ.

Скрипник відзначив, що його команда добре відреагувала на попередню поразку від Динамо (1:3) і мала шанси на позитивний результат, повідомляє УПЛ ТБ.

«Як на мене, була дуже гарна реакція після поразки від Динамо. Ми грали проти Шахтаря — напевно, всі знають, що він такий потужний, хлопці дуже швидкі, технічні. Так що наша реакція була дуже гарною, ми зрівняли рахунок у 2-му таймі. Я не кажу, що ми ідеальні - моя команда не ідеальна. По цій грі ми заслуговували на більше, в нас були моменти, як і в Шахтаря», — сказав Скрипник.

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Окремо тренер зупинився на пенальті у ворота своєї команди, який вирішив долю матчу.

«Як на мене, той пенальті, який поставив суддя сьогодні - він аж зрадів, що такий момент є, треба одразу свистіти, і туди-сюди. Але я теж трошки грав у футбол і знаю, що в штрафному майданчику не буває простору, контактний футбол іде.

Хлопець, який малював цей пенальті, дуже гарно зробив це, але для того і є суддя, щоб він це розпізнав: він малює цей момент чи не малює? Він же падав вже до м’яча. Нехай мені кажуть, що хочуть, але воно так було.

Як на мене, ще раз говорю, ми не заслуговували на це пенальті. Напевно, були б інші шанси в Шахтаря, і вони б інший забили, але цей момент мені здався дуже дешевим", — сказав Скрипник.

Шахтар набрав 57 очок та закріпився на першому місці в турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи ЛНЗ на шість очок. Зоря з 32 балами залишається дев’ятою.

Наступний матч Шахтар проведе проти Кудрівки 26 квітня, а Зоря 27 квітня зіграє з Вересом.

Раніше Даріо Срна назвав найнебезпечніших гравців Крістал Пелес перед півфіналом з Шахтарем у Лізі конференцій.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Прем'єр-ліга Україна Футбол Віктор Скрипник ФК Шахтар ФК Зоря

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