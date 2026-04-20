ЗСУ ліквідували колишнього футболіста УПЛ, який воював на боці Росії

Про це повідомила так звана Федерація футболу окупованого Довжанська (колишня назва — Свердловськ).

В Україні Половков встиг пограти за Сталь, луганські Шахтар і Зорю, які виступали в різних лігах України. У 2010 році він перебрався до Азербайджану, а також мав досвід гри в командах з Узбекистану. Наприкінці 2013 року завершив професійну кар'єру.

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Загалом в УПЛ Олександр провів 78 матчів, у яких забив два голи і віддав одну гольову передачу.

Після початку бойових дій на Донбасі уродженець Свердловська, який з 2014-го є окупованим Росією, розпочав співпрацю з представниками окупаційної влади та місцевими колаборантами.

Половков також виступав за так званий клуб Шахтар, який бере участь у псевдочемпіонаті так званої «ЛНР».

Нагадаємо, що ЗСУ ліквідували колишнього футболіста молодіжної збірної України Сергія Петрова, який добровільно воював на боці Росії з літа 2025 року.

Раніше повідомлялося, що на фронті загинув онук колишнього голови Федерації футболу України Миколи Фоміних.