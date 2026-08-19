Гравець збірної України дебютував за грецький АЕК у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів

19 серпня, 11:33
Олександр Зубков (Фото: Facebook / AEK FC)

Олександр Зубков (Фото: Facebook / AEK FC)

Вінгер збірної України Олександр Зубков дебютував за грецький АЕК на офіційному рівні. 

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Українець вийшов на заміну в другому таймі першого матчу плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2026/27 проти болгарського Левські.

Зубков перейшов до АЕКа на початку літа з турецького Трабзонспора. Грецький клуб, який є чинним чемпіоном країни, розпочав єврокубковий сезон із вирішального раунду відбору ЛЧ.

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У стартовому складі на матч із Левські Зубков не вийшов, але провів на полі дев’ять хвилин. За цей час українець чотири рази торкнувся м’яча та не завдав ударів по воротах.

Зустріч у Болгарії завершилася без голів — 0:0. Матч-відповідь відбудеться в Афінах у середу, 28 серпня.

Зубков повернувся до виступів у єврокубках уперше з 2025 року, коли грав за Шахтар у Лізі чемпіонів. Після переходу до Трабзонспора він виступав лише в національних турнірах.

Перед матчем-відповіддю з Левські АЕК проведе першу гру нового сезону чемпіонату Греції — у суботу, 22 серпня, команда прийме Іракліс.

Повідомлялось, що нападник донецького Шахтаря Кауан Еліас потрапив у сферу інтересів європейських топклубів.

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Ми писали, що вболівальники каунаського Жальгіріса та хорватського Динамо підтримали Україну під час матчу-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Раніше головний тренер Шахтаря Арда Туран розповів, яке завдання стоїть перед командою в Лізі чемпіонів.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Футбол Ліга чемпіонів Олександр Зубков

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