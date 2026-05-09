Український футболіст Олександр Зубков допоміг Трабзонспору перемогти Бешикташ з рахунком 2:1 у матчі 33-го туру чемпіонату Туреччини.

Бешикташ відкрив рахунок уже на старті зустрічі — на 14-й хвилині пенальті реалізував Кекчю. Однак перевага Бешикташа тривала недовго. Вже у за хвилину Зубков зрівняв рахунок, забивши свій перший гол за три з половиною місяці. Востаннє він відзначався ще у січні проти Касимпаші.

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Після перерви українець знову опинився у центрі уваги, віддавши асист на Мучі, який вивів Трабзонспор вперед. Цей гол у підсумку приніс гостям перемогу.

Для Зубкова цей гол став четвертим у сезоні. Також на його рахунку 12 асистів.

Трабзонспор гарантував собі третє місце у турецькій Суперлізі. Наступний матч команда проведе 13 травня проти Генчлербірлігі у півфіналі Кубка Туреччини.

Тим часом чемпіоном Туреччини став Галатасарай, який обіграв Антальяспор 4:2. Стамбульський клуб виграв золоті медалі Суперліги вчетверте поспіль.

Бешикташ — Трабзонспор 1:2

Голи: Кекчю, 14 (пен) — Зубков, 15, Мучі, 62

Фото: flashscore.ua

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