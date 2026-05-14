Український хокеїст і флорболіст загинув унаслідок російського обстрілу Києва

У ніч із 13 на 14 травня внаслідок масованої атаки РФ по Києву загинув український хокеїст і флорболіст Юрій Орлов.

Про це повідомила Українська федерація флорболу.

«Українська федерація флорболу висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і всій флорбольній спільноті у зв’язку з трагічною загибеллю Юрія Орлова — гравця клубу КФК (1996−2026).

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З глибоким сумом ми сприйняли звістку про смерть Юрія внаслідок обстрілу російських військ.

Юрій був не просто гравцем — він був людиною, яка жила флорболом, віддавала всі сили розвитку команди і залишила значущий слід в українському флорболі. Його відданість справі, професіоналізм і людяність назавжди залишаться в пам’яті всіх, хто мав честь його знати.

Світла пам’ять про Юрія назавжди залишиться в серцях української флорбольної спільноти", — йдеться в повідомленні Української федерації флорболу.

Разом з Орловим загинула його дівчина, з якою він проживав.

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Орлов є вихованцем хокейної школи Крижинка. У 2015 — 2017 роках виступав в УХЛ за Крижинка-Компаньйон і Дженералз. Сумарно провів 66 матчів, у яких закинув 7 шайб і віддав 5 результативних передач. Завойовував срібло і бронзу чемпіонатів України.

Згодом перейшов із хокею до флорболу (різновид хокею, у який грають на паркеті пластиковим м’ячем), виступав за клуб КФК.

У ніч на 14 травня Росія здійснила один із наймасованіших ударів по Києву, атакувавши столицю десятками шахедів і багаторазово завдавши ударів крилатими та балістичними ракетами. Кількість загиблих у Києві зросла до 8.