Чемпіонат світу з хокею-2026: розклад і результати всіх матчів

Головний хокейний турнір року відбувся з 15 до 31 травня у швейцарських містах Цюріх і Фрібург.

П’ятий раз в історії чемпіоном світу стала збірна Фінляндії. Швейцарія втретє поспіль програла у фіналі. А Норвегія вперше в історії виграла медалі світової першості. У поєдинку за бронзу норвежці обіграли Канаду.

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Найгірші команди групового етапу — Велика Британія та Італія — вилетіли до Дивізіону IA. А звідти піднімуться Україна та Казахстан, які на ЧС-2027 зіграють в елітному дивізіоні. Україна вперше з 2007 року виступатиме в найсильнішій хокейній лізі світу.

Розклад і результати ЧС-2026

ГРУПА А

П’ятниця, 15 травня

17:20. Фінляндія — Німеччина — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

21:20. США — Швейцарія — 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Субота, 16 травня

13:20. Велика Британія — Австрія — 2:5 (2:3, 0:2, 0:0)

17:20. Угорщина — Фінляндія — 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

21:20. Швейцарія — Латвія — 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

Неділя, 17 травня

13:20. Велика Британія — США — 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)

17:20. Австрія — Угорщина — 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)

21:20. Німеччина — Латвія — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Понеділок, 18 травня

17:20. Фінляндія — США — 6:2 (3:1, 2:0, 1:1)

21:20. Німеччина — Швейцарія — 1:6 (0:0, 0:5, 1:1)

Вівторок, 19 травня

17:20. Латвія — Австрія — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

21:20. Угорщина — Велика Британія — 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Середа, 20 травня

17:20. Австрія — Швейцарія — 0:9 (0:4, 0:3, 0:2)

21:20. США — Німеччина — 4:3 Б (1:1, 1:2, 1:0; буліти — 2:1)

Четвер, 21 травня

17:20. Латвія — Фінляндія — 1:7 (1:3, 0:1, 0:3)

21:20. Швейцарія — Велика Британія — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

П’ятниця, 22 травня

17:20. Німеччина — Угорщина — 6:2 (2:0, 2:0, 2:2)

21:20. Фінляндія — Велика Британія — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Субота, 23 травня

13:20. Латвія — США — 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)

17:20. Швейцарія — Угорщина — 9:0 (1:0, 6:0, 2:0)

21:20. Австрія — Німеччина — 2:6 (0:0, 1:2, 1:4)

Неділя, 24 травня

17:20. Велика Британія — Латвія — 0:6 (0:3, 0:3, 0:0)

21:20. Фінляндія — Австрія — 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)

Понеділок, 25 травня

17:20. США — Угорщина — 7:3 (2:0, 3:1, 2:2)

21:20. Німеччина — Велика Британія — 6:3 (3:0, 1:1, 2:2)

Вівторок, 26 травня

13:20. Угорщина — Латвія — 1:8 (0:3, 1:2, 0:3)

17:20. США — Австрія — 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)

21:20. Швейцарія — Фінляндія — 4:2 (2:0, 0:2, 2:0)

Фото: flashscore.ua

ГРУПА В

П’ятниця, 15 травня

17:20. Канада — Швеція — 5:3 (2:0, 1:3, 2:0)

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21:20. Чехія — Данія — 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Субота, 16 травня

13:20. Словаччина — Норвегія — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

17:20. Італія — Канада — 0:6 (0:3, 0:3, 0:0)

21:20. Словенія — Чехія — 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)

Неділя, 17 травня

13:20. Італія — Словаччина — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

17:20. Данія — Швеція — 2:6 (0:2, 1:3, 1:1)

21:20. Норвегія — Словенія — 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)

Понеділок, 18 травня

17:20. Канада — Данія — 5:1 (0:0, 0:0, 5:1)

21:20. Швеція — Чехія — 3:4 (2:3, 1:1, 0:0)

Вівторок, 19 травня

17:20. Італія — Норвегія — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

21:20. Словенія — Словаччина — 4:5 Б (1:2, 2:2, 1:0; буліти — 1:3)

Середа, 20 травня

17:20. Чехія — Італія — 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

21:20. Швеція — Словенія — 6:0 (2:0, 4:0, 0:0)

Четвер, 21 травня

17:20. Канада — Норвегія — 6:5 ОТ (2:2, 1:1, 2:2, 1:0)

21:20. Данія — Словаччина — 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

П’ятниця, 22 травня

17:20. Канада — Словенія — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

21:20. Швеція — Італія — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Субота, 23 травня

13:20. Данія — Словенія — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

17:20. Словаччина — Чехія — 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

21:20. Норвегія — Швеція — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Неділя, 24 травня

17:20. Данія — Італія — 3:2 Б (2:0, 0:2, 0:0; буліти — 1:0)

21:20. Словаччина — Канада — 1:5 (0:1, 1:0, 0:4)

Понеділок, 25 травня

17:20. Чехія — Норвегія — 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

21:20. Словенія — Італія — 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)

Вівторок, 26 травня

13:20. Норвегія — Данія — 4:3 ОТ (1:0, 2:2, 0:1, 1:0)

17:20. Швеція — Словаччина — 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

21:20. Чехія — Канада — 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

Фото: flashscore.ua

ЧЕТВЕРТЬФІНАЛИ

Четвер, 28 травня

17:20. Канада — США — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

17:20. Фінляндія — Чехія — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

21:20. Норвегія — Латвія — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

21:20. Швейцарія — Швеція — 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

ПІВФІНАЛИ

Субота, 30 травня

16:20. Швейцарія — Норвегія — 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

21:00. Канада — Фінляндія — 2:4 (2:1, 0:3, 0:0)

МАТЧ ЗА БРОНЗУ

Неділя, 31 травня

16:30. Канада — Норвегія — 2:3 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 0:1)

ФІНАЛ

Неділя, 31 травня

21:20. Швейцарія — Фінляндія — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Нагадаємо, що збірна США виграла Олімпійські ігри 2026 року.