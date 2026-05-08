З 2 по 8 травня в польському Сосновице пройшов чемпіонат світу з хокею в дивізіоні I, групі А. Це друга за силою ліга в хокейній ієрархії.

Збірна України посіла друге місце і вперше з 2007 року зіграє в топ-дивізіоні світового хокею. Разом з Україною підвищився в класі Казахстан. А ось збірна Японії вирушить у нижчий дивізіон.

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РОЗКЛАД І РЕЗУЛЬТАТИ ЧС-2026

Субота, 2 травня

13:30. Японія — Франція — 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)

17:00. Литва — Казахстан — 1:4 (1:0, 0:0, 0:4)

20:30. Польща — Україна — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Неділя, 3 травня

13:30. Казахстан — Японія — 6:0 (0:0, 3:0, 3:0, 3:0)

17:00. Україна — Литва — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

20:30. Франція — Польща — 3:2 Б (1:1, 1:0, 1:1; буліти — 3:2)

Вівторок, 5 травня

13:30. Литва — Японія — 2:3 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)

17:00. Франція — Україна — 2:3 (0:2, 2:1, 0:0)

20:30. Казахстан — Польща — 3:2 (0:1, 0:0, 3:1)

Четвер, 7 травня

13:30. Франція — Литва — 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0; буліти — 2:1)

17:00. Україна — Казахстан — 4:5 Б (0:1, 3:2, 1:1; буліти — 1:2)

20:30. Японія — Польща — 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

П’ятниця, 8 травня

13:00. Казахстан — Франція — 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1; буліти — 3:2)

17:00. Україна — Японія — 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)

20:30. Польща — Литва — 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Турнірна таблиця

Фото: flashscore.ua

Нагадаємо, що на ЧС-2025 поразка в останньому турі не дала змоги Україні вийти в елітний дивізіон чемпіонату світу з хокею.