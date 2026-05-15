Сьогодні, 15 травня, у Швейцарії розпочинається 89-й чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні.

Головний хокейний турнір року триватиме до 31 травня в Цюріху та Фрібурзі, де 16 найсильніших збірних планети змагатимуться за золоті медалі світової першості.

Чемпіонат світу-2026 стане останнім світовим форумом перед довгоочікуваним поверненням збірної України в елітний дивізіон. Уже наступного року «синьо-жовті» вперше за 20 років зіграють серед найсильніших хокейних команд світу.

Реклама

Формат та учасники турніру

Структура чемпіонату світу залишається незмінною протягом багатьох років. 16 команд розділені на дві групи по вісім збірних, які проведуть круговий турнір. Чотири найкращі команди з кожної групи вийдуть до чвертьфіналу, а найгірші збірні автоматично понизяться в класі та вилетять до Дивізіону IA. А їхні місця на ЧС-2027 займуть Україна і Казахстан.

Група A (Цюрих)

США, Швейцарія, Фінляндія, Німеччина, Латвія, Австрія, Угорщина, Велика Британія.

Група B (Фрібург)

Канада, Швеція, Чехія, Данія, Словаччина, Норвегія, Словенія, Італія.

На першому етапі команди зіграють між собою в групах, після чого розпочнеться стадія плей-офф.

Чинний чемпіон і фаворити

У статусі чинного чемпіона світу турнір розпочинає збірна США. На ЧС-2025 американці у фіналі в овертаймі перемогли Швейцарію з рахунком 1:0 і вперше за останні 65 років здобули золото.

Після цього американські хокеїсти також стали переможцями Олімпійських ігор-2026, здолавши у фіналі Канаду.

Водночас саме канадська збірна вважається головним фаворитом чемпіонату світу-2026 — у букмекерських конторах коефіцієнт на перемогу Канади становить 2.5. До трійки претендентів також входять Швеція (4.0) та США (5.5).

Трохи нижчий коефіцієнт на титул у Фінляндії (6.0), Швейцарії (7.0) і Чехії (8.5).

Розклад чемпіонату світу-2026 з хокею

Груповий етап

П’ятниця, 15 травня, 17:20. Фінляндія — Німеччина

П’ятниця, 15 травня, 21:20. США — Швейцарія

Субота, 16 травня, 17:20. Італія — Канада

Субота, 16 травня, 21:20. Словенія — Чехія

Неділя, 17 травня, 13:20. Італія — Словаччина

Неділя, 17 травня, 17:20. Австрія — Угорщина

Неділя, 17 травня, 21:20. Німеччина — Латвія

Понеділок, 18 травня, 17:20. Канада — Данія

Понеділок, 18 травня, 21:20. Німеччина — Швейцарія

Реклама:

Вівторок, 19 травня, 17:20. Латвія — Австрія

Вівторок, 19 травня, 21:20. Угорщина — Велика Британія

Середа, 20 травня, 17:20. Австрія — Швейцарія

Середа, 20 травня, 21:20. США — Німеччина

Четвер, 21 травня, 17:20. Латвія — Фінляндія

Четвер, 21 травня, 21:20. Швейцарія — Велика Британія

П’ятниця, 22 травня, 17:20. Німеччина — Угорщина

П’ятниця, 22 травня, 21:20. Фінляндія — Велика Британія

Субота, 23 травня, 13:20. Данія — Словенія

Субота, 23 травня, 17:20. Швейцарія — Угорщина

Субота, 23 травня, 21:20. Австрія — Німеччина

Неділя, 24 травня, 17:20. Велика Британія — Латвія

Неділя, 24 травня, 21:20. Фінляндія — Австрія

Понеділок, 25 травня, 17:20. Чехія — Норвегія

Понеділок, 25 травня, 21:20. Словенія — Італія

Вівторок, 26 травня, 13:20. Норвегія — Данія

Вівторок, 26 травня, 17:20. США — Австрія

Вівторок, 26 травня, 21:20. Швейцарія — Фінляндія

Плей-оф

Чвертьфінали

Четвер, 28 травня: 17.20, 17:20, 21:20, 21:20





Півфінали

Субота, 30 травня: 16:20, 21:00

Матч за третє місце

Неділя, 31 травня: 16:30

Фінал

Неділя, 31 травня: 21:20

Раніше головний тренер збірної України Дмитро Христич прокоментував повернення національної команди в елітний дивізіон чемпіонату світу з хокею.