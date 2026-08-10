Легендарний хокеїст порівняв президента Росії Володимира Путіна з нацистським диктатором Адольфом Гітлером.

«Майже 40 людей загинули внаслідок атаки на житлові будинки в Харкові. Росія продовжує геноцид українського народу.

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Путін — такий самий злочинець, як Гітлер, і має бути засуджений разом зі своїми поплічниками, як нацистські злочинці на Нюрнберзькому процесі 1946 року", — написав Гашек на своїй сторінці в X.

Вранці 9 серпня російські війська завдали ударів по Салтівському району Харкова. Кількість поранених — 37 осіб, троє загинули.

Нагадаємо, Гашек різко розкритикував Міжнародну федерацію хокею (IIHF) після ухвалення рішення. продовжити відсторонення збірної Росії від міжнародних змагань.

Росію відсторонили від участі в міжнародних хокейних турнірах після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

7 червня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) скасував санкції проти Росії та дозволив російським спортсменам повернутися до участі в міжнародних турнірах.