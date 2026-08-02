«Це така мерзенна брехня»: олімпійський чемпіон звинуватив IIHF у боягузтві після продовження відсторонення Росії

Легендарний чеський хокеїст Домінік Гашек, який у 1998 році став олімпійським чемпіоном, різко розкритикував Міжнародну федерацію хокею (IIHF) після рішення продовжити відсторонення збірної Росії від міжнародних змагань.

30 липня IIHF оголосила, що російські хокеїсти не братимуть участі у міжнародних турнірах і в сезоні-2026/2027. У федерації пояснили своє рішення «побоюваннями, що зберігаються щодо безпеки, захисту та спортивної чесності».

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Гашек у соцмережі X заявив, що не погоджується з таким обґрунтуванням.

«„З міркувань безпеки“? Це така мерзенна брехня від IIHF, що все це для всіх є повним фарсом і значною мірою втрачає свій сенс. Люди там, включаючи нашого представника, — жахливі боягузи. На жаль, цей брехливий наратив затягує війну та коштує людських життів. І IIHF також несе за це відповідальність», — написав Гашек.

Зазначимо, що Росію не допустили до дорослого та молодіжного чемпіонатів світу 2027 року, а також до чоловічого та жіночого чемпіонатів світу U-18.

Водночас питання участі жіночої збірної Росії у чемпіонаті світу 2027 року поки що залишається відкритим. Рада IIHF перегляне його окремо в листопаді 2026 року «з урахуванням актуальної оцінки ризиків та обставин на той момент».

Нагадаємо, Росію відсторонили від участі в міжнародних хокейних турнірах після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

7 червня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) скасував санкції проти Росії та дозволив російським спортсменам повернутися до міжнародних турнірів.

Раніше Домінік Гашек відреагував на плани НХЛ організувати Матч усіх зірок у 2027 році в новому форматі.