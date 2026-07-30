Росію не допустили до чемпіонату світу з хокею 2027 року
Росіян не буде на чемпіонаті світу (Фото: x.com/russiahockey_en)
Міжнародна федерація хокею (IIHF) ухвалила рішення не допускати збірні Росії до участі в чемпіонатах світу всіх вікових категорій сезону 2026/27.
Відповідне рішення IIHF ухвалила після повторного розгляду запиту Федерації хокею Росії, йдеться в заяві міжнародної федерації.
Рада IIHF проаналізувала можливість участі російських команд у кожному міжнародному турнірі, «враховуючи питання безпеки, захищеності, організаційної доцільності та спортивної доброчесності». У підсумку IIHF дійшла висновку, що участь російських збірних у більшості змагань сезону 2026/27 наразі неможлива через збереження ризиків для безпеки, організації турнірів та спортивної справедливості.
Росію не допустили до дорослого і молодіжного чемпіонатів світу 2027 року, а також до ЧС U-18 серед чоловіків і жінок. Водночас питання участі жіночої збірної Росії у чемпіонаті світу-2027 поки що не закрите. Рада IIHF перегляне його окремо в листопаді 2026 року «з урахуванням актуальної оцінки ризиків та обставин на той момент», повідомляється в заяві.
Нагадаємо, Росію відсторонили від участі у міжнародних турнірах з хокею після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.
7 червня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) скасував санкції проти Росії та дозволив спортсменам повернутися на міжнародні турніри.
Після рішення МОК Міжнародна федерація волейболу допустила національні збірні Росії до турнірів та відновила їх у світовому рейтингу. Аналогічне рішення ухвалили Міжнародна федерація настільного тенісу та Міжнародна федерація гандболу.