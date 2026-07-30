Росію не допустили до чемпіонату світу з хокею 2027 року

Росіян не буде на чемпіонаті світу (Фото: x.com/russiahockey_en)

Міжнародна федерація хокею (IIHF) ухвалила рішення не допускати збірні Росії до участі в чемпіонатах світу всіх вікових категорій сезону 2026/27.

Відповідне рішення IIHF ухвалила після повторного розгляду запиту Федерації хокею Росії, йдеться в заяві міжнародної федерації.

Рада IIHF проаналізувала можливість участі російських команд у кожному міжнародному турнірі, «враховуючи питання безпеки, захищеності, організаційної доцільності та спортивної доброчесності». У підсумку IIHF дійшла висновку, що участь російських збірних у більшості змагань сезону 2026/27 наразі неможлива через збереження ризиків для безпеки, організації турнірів та спортивної справедливості.

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Росію не допустили до дорослого і молодіжного чемпіонатів світу 2027 року, а також до ЧС U-18 серед чоловіків і жінок. Водночас питання участі жіночої збірної Росії у чемпіонаті світу-2027 поки що не закрите. Рада IIHF перегляне його окремо в листопаді 2026 року «з урахуванням актуальної оцінки ризиків та обставин на той момент», повідомляється в заяві.

Нагадаємо, Росію відсторонили від участі у міжнародних турнірах з хокею після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

7 червня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) скасував санкції проти Росії та дозволив спортсменам повернутися на міжнародні турніри.

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Після рішення МОК Міжнародна федерація волейболу допустила національні збірні Росії до турнірів та відновила їх у світовому рейтингу. Аналогічне рішення ухвалили Міжнародна федерація настільного тенісу та Міжнародна федерація гандболу.