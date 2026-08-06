Збірна України з хокею отримала нового головного тренера замість Христича

Читайте також: Росію не допустили до чемпіонату світу з хокею 2027 року

Про це повідомляє Федерація хокею України.

Новий наставник готуватиме команду до чемпіонату світу, який стане для України першим після повернення до елітного дивізіону.

Реклама

Бобкін багато років працював із юнацькими та молодіжними збірними України. У сезоні‑2021/22 він очолив команди U18 та U20, а згодом став асистентом у U20. Під його керівництвом U18 піднялася до Дивізіону ІА, де команда здобула три комплекти нагород — два срібла та одну бронзу. Також у ролі помічника тренера він допоміг молодіжній збірній U20 пробитися до Дивізіону IA.

У ФХУ привітали фахівця з новим призначенням і побажали йому успішної роботи на чолі національної команди.

Раніше Федерація хокею України не змогла домовитися про продовження співпраці зі штабом Дмитра Христича, який залишив посаду головного тренера.

Під його керівництвом Україна вперше за 19 років вийшла до елітного дивізіону чемпіонату світу з хокею.

Завдяки успішному виступу українці також піднялися з 22-го на 19-те місце у світовому рейтингу IIHF. Востаннє збірна України перебувала у топ-20 рейтингу ще у 2012 році, коли також виступала у дивізіоні IA. Після цього команда поступово втрачала позиції, а найнижчим показником стала 28-ма сходинка у 2022 році.

Чемпіонат світу з хокею 2027 року в елітному дивізіоні відбудеться з 14 по 30 травня у Німеччині — в Дюссельдорфі та Мангеймі.

Раніше повідомлялося, що воротар хокейного клубу Кременчук та збірної України Едуард Захарченко приступив до служби в лавах ЗСУ.