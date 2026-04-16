Збірна Швейцарії звільнила головного тренера через підроблений COVID-сертифікат на Олімпіаді-2022

Головного тренера збірної Швейцарії з хокею Патріка Фішера звільнили з посади після скандалу з фальшивим COVID-сертифікатом.

Нещодавно 50-річний фахівець визнав, що поїхав на зимові Олімпійські ігри 2022 року в Пекіні з підробленим сертифікатом вакцинації, повідомляє пресслужба Федерації хокею Швейцарії.

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Президент федерації Урс Кесслер заявив, що заява Фішера спричинила широку громадську дискусію про довіру та цінності. За його словами, федерація недооцінила етичний аспект у своїй початковій оцінці ситуації, коли вирішила не звільняти Фішера негайно.

«Йдеться про цінності та повагу, які є центральними для швейцарського хокею, і яких Патрік Фішер не зміг дотриматися у 2022 році. Федерація шкодує, що приділила цьому аспекту занадто мало уваги у своїй початковій оцінці.

Водночас федерація дякує Патріку Фішеру за його незаперечні спортивні досягнення. Під його керівництвом швейцарська збірна безперервно розвивалася понад десять років, піднявшись з восьмого на друге місце у світовому рейтингу і вигравши три срібні медалі ЧС", — заявив Кесслер.

Виконувати обов’язки головного тренера Швейцарії під час підготовки до домашнього чемпіонату світу-2026 буде асистент Фішера Ян Кадьє.

Патрік Фішер очолював збірну Швейцарії з 2015 року. Під його орудою національна команда виграла срібло ЧС у 2018, 2024 і 2025 роках, а також виступала на трьох Олімпіадах. На Іграх-2022 швейцарці посіли восьме місце, а на цьогорічній Олімпіаді - п’яте.

Раніше повідомлялося, що збірна США з хокею вперше за 46 років виграла олімпійське золото, здолавши Канаду в овертаймі.