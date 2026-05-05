Збірна України перемогла Францію з рахунком 3:2 у третьому турі чемпіонат світу з хокею у дивізіоні 1A, який проходить в польському Сосновице.

Україна відкрила рахунок на 6-й хвилині — влучний кидок зробив Гребеник. Уже за чотири хвилини Мережко подвоїв перевагу, поціливши під ближню стійку.

Франція відповіла на 23-й хвилині — Брюш реалізував вихід правим флангом. На 33-й хвилині французи зрівняли рахунок, коли після кидка Боска Дяченко відбив шайбу, але Будон на добиванні переправив її у ворота.

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До завершення другого періоду синьо-жовті знову вийшли вперед — Ворона взяв гру на себе, пройшов двох суперників і асистував Трахту, який закотив шайбу у ворота французів.

Україна набрада шість очок та посідає друге місце в групі.

Наступний матч Україна зіграє 7 травня проти Казахстану. Початок зустрічі о 17:00.

1А — друга за силою ліга у хокейній ієрархії. У топдивізіон вийдуть дві найкращі команди за підсумками ЧС у польському Сосновці, найгірша — відправиться в нижчий дивізіон.

Франція — Україна — 2:3

Шайби: Брюш, 22:20 (Бугро), Будон, 32:59 (Боск) — Гребеник, 05:43 (Купріянов, Морозов), Мережко, 10:08, (Трахт, Ворона — більш.), Трахт, 38:15 (Ворона)

Фото: flashscore.ua

У першому турі Україна поступилася Польщі (2:3), а в другому обіграла Литву (2:1).

На ЧС-2025 поразка в останньому турі не дала змоги Україні вийти в елітний дивізіон чемпіонату світу з хокею.

Раніше повідомлялося, що Сокіл обіграв Кременчук та став чемпіоном України з хокею.