Вісім голів і серія булітів. Україна драматично поступилася Казахстану на ЧС-2026 із хокею — відео
Українці заробили одне очко за гру з Казахстаном (Фото: Федерація хокею України)
У передостанньому матчі на чемпіонаті світу-2026 у дивізіоні ІА збірна України програла Казахстану в серії булітів (4:5 Б).
Казахстанці мінімально виграли перший період завдяки голу Всеволода Логвіна. На старті другої 20-хвилинки форвард синьо-жовтих Андрій Денискін зрівняв рахунок.
У середині другого періоду Казахстан закинув дві шайби. Утім, Україна зуміла відігратися перед перервою: спочатку Ігор Мережко відзначився у більшості, після чого Олександр Пересунько відновив паритет на табло.
У середині третього періоду українці вперше вийшли уперед завдяки голу Євгена Фадєєва. Казахстанці швидко відповіли шайбою Батирлана Муратова.
В овертаймі у форматі 3-на-3 команди не визначили переможця. У серії булітів Україна поступилася 1:2.
ЧС-2026 з хокею (дивізіон ІА), четвертий тур
Україна — Казахстан — 4:5 (0:1, 3:2, 1:1, 0:0 ОТ, 1:2 — буліти)
Шайби: 0:1 — Логвін, 12:37, 1:1 — Денискін, 20:11 (Мережко), 1:2 — Ляпунов, 30:33 (Логвін, Сімонов), 1:3 — Старченко, 32:30, 2:3 — Мережко, 33:55 (Пересунько, Трахт, більшість), 3:3 — Пересунько, 39:42 (Ратушний, Косарєв), 4:3 — Фадєєв, 50:58 (Гребеник, Трахт), 4:4 — Муратов, 51:45 (Даніяр, Шестаков)
Завдяки цій перемозі Казахстан гарантував собі повернення у вищий дивізіон ЧС. Україна заробила сім очок і посідає друге місце у групі, випереджаючи Францію за рахунок перемоги в очній зустрічі. В останньому турі ЧС-2026 синьо-жовті 8 травня зустрінуться з Японією.
ІА — друга за силою ліга у хокейній ієрархії. У топдивізіон вийдуть дві найкращі команди за підсумками ЧС у польському Сосновці, найгірша — відправиться в нижчий дивізіон.
Додамо, що на ЧС-2025 поразка в останньому турі не дала змоги Україні вийти в елітний дивізіон чемпіонату світу з хокею.