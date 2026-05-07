У передостанньому матчі на чемпіонаті світу-2026 у дивізіоні ІА збірна України програла Казахстану в серії булітів (4:5 Б).

Казахстанці мінімально виграли перший період завдяки голу Всеволода Логвіна. На старті другої 20-хвилинки форвард синьо-жовтих Андрій Денискін зрівняв рахунок.

У середині другого періоду Казахстан закинув дві шайби. Утім, Україна зуміла відігратися перед перервою: спочатку Ігор Мережко відзначився у більшості, після чого Олександр Пересунько відновив паритет на табло.

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У середині третього періоду українці вперше вийшли уперед завдяки голу Євгена Фадєєва. Казахстанці швидко відповіли шайбою Батирлана Муратова.

В овертаймі у форматі 3-на-3 команди не визначили переможця. У серії булітів Україна поступилася 1:2.

ЧС-2026 з хокею (дивізіон ІА), четвертий тур

Україна — Казахстан — 4:5 (0:1, 3:2, 1:1, 0:0 ОТ, 1:2 — буліти)

Шайби: 0:1 — Логвін, 12:37, 1:1 — Денискін, 20:11 (Мережко), 1:2 — Ляпунов, 30:33 (Логвін, Сімонов), 1:3 — Старченко, 32:30, 2:3 — Мережко, 33:55 (Пересунько, Трахт, більшість), 3:3 — Пересунько, 39:42 (Ратушний, Косарєв), 4:3 — Фадєєв, 50:58 (Гребеник, Трахт), 4:4 — Муратов, 51:45 (Даніяр, Шестаков)

Завдяки цій перемозі Казахстан гарантував собі повернення у вищий дивізіон ЧС. Україна заробила сім очок і посідає друге місце у групі, випереджаючи Францію за рахунок перемоги в очній зустрічі. В останньому турі ЧС-2026 синьо-жовті 8 травня зустрінуться з Японією.

Таблиця дивізіону / Фото: IIHF

ІА — друга за силою ліга у хокейній ієрархії. У топдивізіон вийдуть дві найкращі команди за підсумками ЧС у польському Сосновці, найгірша — відправиться в нижчий дивізіон.

Додамо, що на ЧС-2025 поразка в останньому турі не дала змоги Україні вийти в елітний дивізіон чемпіонату світу з хокею.