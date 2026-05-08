Збірна України перемогла Японію з рахунком 3:1 у п'ятому, останньому турі чемпіонат світу з хокею у дивізіоні 1A, який проходить в польському Сосновице.

Першими відзначилися японці — на 11‑й хвилині Муракамі точним кидком відкрив рахунок. Вже за три хвилини українці відновили статус-кво — відзначився Пересунько.

На 16‑й хвилині Трахт пройшов правим флангом, обіграв двох суперників і віддав на Дахновського, який переправив шайбу у ворота, вивівши Україну впере. Ще через дві хвилини Ворона асистував Трахту, який влучно кинув у ближній кут — 3:1.

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У другому та третьому періодах обійшлося без голів і українці впевнено довели матч до перемоги.

Україна набрала 10 очок та вийде в елітний дивізіон за умови, якщо Польща не здобуде перемогу над Литвою в основний час. Матч Польща — Литва розпочнеться о 20:30.

Вихід у елітний дивізіон уже гарантував собі Казахстан.

1А — друга за силою ліга у хокейній ієрархії. У топдивізіон вийдуть дві найкращі команди за підсумками ЧС у польському Сосновці, найгірша — відправиться в нижчий дивізіон.

Україна — Японія 3:1

Шайби: Пересунько, 13:09, Дахновський, 15:11 (Трахт, Ворона), Трахт, 17:24 (Ворона) — Муракамі, 10:45(Сато, Накадзіма)

Фото: flashscore.ua

У першому турі Україна поступилася Польщі (2:3), в другому обіграла Литву (2:1), після чого здолала Францію (3:2) та поступилася по булітах Казахстану (4:5).