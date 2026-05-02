Україна з поразки від Польщі стартувала на ЧС-2026 з хокею — відео
Україна пропустила по шайбі у кожному періоді (Фото: Федерація хокею України)
Збірна України програла Польщі з рахунком 2:3 у першому турі чемпіонат світу з хокею у дивізіоні 1A, який проходить в польському Сосновице.
Поляки відкрили рахунок у першому періоді, скориставшись помилкою українців при виході з зони. Вже за кілька хвилин Данило Трахт зрівняв результат ефектним голом у більшості — форвард обіграв трьох суперників і переграв воротаря. У другій двадцятихвилинці Польща скористалася чисельною перевагою та вийшла вперед.
У третьому періоді Денискін зрівняв рахунок, але наприкінці зустрічі Польща реалізувала свій момент і вирвала перемогу — 3:2.
У паралельних матчах Франція перемогла Японію 4:3, а Казахстан здолав Литву 4:1.
Наступний матч Україна зіграє уже завтра 3 травня, проти Литви. Початок зустрічі о 17:00.
У топдивізіон вийдуть дві найкращі команди групи, найгірша — відправиться в нижчий дивізіон.
Польща — Україна 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
Шайби: Хмелевськи (12:56, Білаш, Зигмунт), Вронка (28:49, Валега — більш), Кржелолік (53:26) — Трахт (17:50, Фадєєв, Ворона — більш), Денискін (42:38, Мережко, Ратушний)
На ЧС-2025 поразка в останньому турі не дала змоги Україні вийти в елітний дивізіон чемпіонату світу з хокею.
Раніше повідомлялося, що Сокіл обіграв Кременчук та став чемпіоном України з хокею.