Україна пропустила по шайбі у кожному періоді (Фото: Федерація хокею України)

Збірна України програла Польщі з рахунком 2:3 у першому турі чемпіонат світу з хокею у дивізіоні 1A, який проходить в польському Сосновице.

Поляки відкрили рахунок у першому періоді, скориставшись помилкою українців при виході з зони. Вже за кілька хвилин Данило Трахт зрівняв результат ефектним голом у більшості — форвард обіграв трьох суперників і переграв воротаря. У другій двадцятихвилинці Польща скористалася чисельною перевагою та вийшла вперед.

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У третьому періоді Денискін зрівняв рахунок, але наприкінці зустрічі Польща реалізувала свій момент і вирвала перемогу — 3:2.

У паралельних матчах Франція перемогла Японію 4:3, а Казахстан здолав Литву 4:1.

Наступний матч Україна зіграє уже завтра 3 травня, проти Литви. Початок зустрічі о 17:00.

У топдивізіон вийдуть дві найкращі команди групи, найгірша — відправиться в нижчий дивізіон.

Польща — Україна 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Шайби: Хмелевськи (12:56, Білаш, Зигмунт), Вронка (28:49, Валега — більш), Кржелолік (53:26) — Трахт (17:50, Фадєєв, Ворона — більш), Денискін (42:38, Мережко, Ратушний)

Фото: flashscore.ua

На ЧС-2025 поразка в останньому турі не дала змоги Україні вийти в елітний дивізіон чемпіонату світу з хокею.

Раніше повідомлялося, що Сокіл обіграв Кременчук та став чемпіоном України з хокею.